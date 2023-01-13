槍殺餐廳搶犯男客 終至警局應訊

槍殺搶犯的46歲男子與其所駕皮卡。（休士頓警察局提供）

休士頓 西南區墨式快餐店Ranchito Taqueria 5日深夜發生顧客槍殺劫犯事件，由於顧客在事後離開現場，警方不得已公開顧客與座車照片，引發社交平台一片熱議。開槍的46歲男子據稱已在周末間至警局應訊，但姓名仍未公開，他的委任律師Juan L. Guerra Jr. 11日出面說明事發經過，並希望公眾不要肉搜、維護當事人的隱私 。

律師Juan L. Guerra Jr.的聲明指出，他的當事人當時正與友人在店內用餐，但是30歲的Eric Eugene Washington卻持槍闖入，還搜刮每個客人的財物，因此當事人出於保障他、朋友與店內其他人的意圖，才會開槍射殺搶嫌。律師並強調，在德州法律下，基於自我防衛、保護他人、保護財物的開槍攻擊是為合法。

律師強調，開槍殺人對當事人來說並非什麼家常便飯的小事，未來也將成為他終身的負擔，因此事後當事人的心靈一直無法恢復平靜，因此他希望繼續保持匿名，但是排山倒海而來的報導與議論已經構成壓力，當事人希望媒體與公眾尊重他的隱私。

休士頓警局所公布的當時畫面顯示，Eric Eugene Washington蒙面持槍進入店家，之後持槍要求所有人交出財物，當他轉身準備離開店家時，一名男性顧客直接掏槍射擊多槍，嫌犯倒地不起後，男子還把財物都拿回來，還給其他顧客，隨後與其他人一起離開，以致警察 抵達時，店內已經無人可問，警局因此公布男性顧客正面照片與他的車輛照片，希望當事人出面說明。