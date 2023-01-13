萬德福保險喬遷新址 賀客盈門

現場有吃有喝有玩，長者們大排長龍。（記者封昌明／攝影）

萬德福保險 1月12日喬遷新址舉辦「來就有禮」活動，吸引了近2百位長者前來參觀，大家有吃有喝又有遊戲可玩，禮品拿不完，很多正在「美福陽光活動中心」活動的長者，都結伴而來，與該公司負責人李淑惠相談甚歡，恭賀聲不斷。

美福陽光活動中心的資深長輩朱靜芬及周玖等多位長者，與李淑惠有多年交情，特別召集了一批好友，送了一大盆盆景前往祝賀，美福藥局負責人喻斌也送來一盆漂亮的蘭花祝賀，大家都對李淑惠的服務讚不絕口。

萬德福保險李淑惠專精老人保險，她擅長協助長者們了解老人健康保險的福利與內容，她服務周到在休士頓的華裔社區口碑超讚，名聲遠播，許多長輩們對她都非常信賴，稱她是最好的健康保險顧問，也是好朋友。

李淑惠往往都是從客人的角度著想，細心回答問題，讓長者們更明瞭健康保險，這樣才能將老人保險發揮出巨大的功能。了解老人需求，找最適合的保險計劃。

李淑惠會細心的詢問客戶的需求，不同的健康狀況應該找出其最適合的保險計劃。她總是設身處地為長輩們著想，保險方面遇到問題，都會盡心幫忙解決，她仔細了解保險資訊，以專業知識幫助老人分析，誠心的關懷客戶，實在的幫人解決問題，一點一滴都是用心的成果，無怪乎能贏得客戶的信任。

李淑惠的服務項目包括:長者健康保險Medicare、健康保險、退休 基金、人壽保險、長照保險、年金。代理數家知名公司。電話是281-758-9152，或[email protected]。微信 和LINE 的ID 是 kpc2056 (如果無法加微信/Line，請直接打電話)。網站: suelee.agentmedicareplans.com