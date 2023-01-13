州議會民代 白人男性仍偏多

德州議會遭批評少數族裔代表性不足。(State Senator Royce West臉書)

休士頓的NBC第二台11日(周二)報導德州 論壇報(Texas Tribune)的統計，德州州議會2023年會期在10日(周一)開議，雖然女性和非白人族裔的議員人數都有增加，但仍然是以「白人男性」偏重，保守州民看到這則報導後，有許多人憤怒指責NBC和德州論壇報蓄意煽動分裂。

德州論壇報指出，德州州議會(Texas Legislature)已有177年歷史，這次的會期一開始就創下了一個里程碑：在一又四分之三個世紀以後，德州歷史上現在與過去被選為州議員的女性，如果每人分配一個座位，終於可以把181個席位都坐滿，但男議員的總數已超過5000，可見女人要當德州州議員有相當大的阻礙。

德州的制度跟許多州不同，州議會是每兩年才有一次會期，本屆會期的181位議員中，70%是男性，女議員有54位。族裔的界定比較模糊，但至少有54%是白人，將近50%是白人男子。女議員中三分之二是民主黨 籍，可以看出在共和黨 中女人要在政壇出頭比較困難。

德州論壇報指出，2020年人口普查的結果顯示，德州的西語裔(Hispanic)人口已與白人(white)不相上下，各佔40%左右，另外的20%是眾多其他族裔所組成，但如今州議會裡西語裔議員只佔25%。

另外，上一屆會期中州參議會(state senate)中沒有一位共和黨籍的參議員，但如今彼得弗羅雷斯(Pete Florez)成功重返。他在2018年的特別選舉中意外獲勝，但在競選連任時失敗，去年11月他再度勝選，主要是拜選區重劃(redistricting)之賜。

許多共和黨州民看過報導以後表示，投票制度是讓選民自己做獨立的決定，出現的結果就是民意的體現，NBC和德州論壇報都是左傾的媒體，沒事找事做這樣的分析報導，顯然是希望擾動民心讓民主黨的候選人在將來得到較好的立足點。