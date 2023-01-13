美女設計仙人跳 男子遭毆又失財

設計仙人跳行搶的男女遭警方逮捕。(Hidalgo County縣立監獄)

德州KXAN電視台7日(周六)報導，一名韋斯拉科市(Weslaco)男子在網路上被一名金髮大眼美女勾引，他願意付錢到那位女子的公寓去跟她進行性交易，結果被衣櫃裡跳出的五名男子痛毆，他的昂貴手機 和錢包也被搶走。

韋斯拉科位於美墨邊境的希達爾戈縣(Hidalgo County)，縣警局指出12月22日警方接到報案電話，有人被刀刺傷小腿，縣警局派員前往調查，受害的男子坦承他在Snapchat網站上認識一名女子，在網路上調情幾個星期後，女子邀請他到她住的公寓，兩人可以進行金錢性交易。

這位沒被公布姓名的受害男子到達指定的公寓時，看到有一名男子站在門外，他心中覺得不妥就開車離去。接著那名女子幾度打電話給他，要他再回到那個地方，當他回去時女子把他帶進臥房坐在床沿，然後說她要去隔壁房間看一下孩子的情況，馬上就回來跟他辦事。法院文件指出，那名女子走出房間時咳了一聲。

那名女子一關門，立即有五名男子從衣櫃裡跳出把他痛打一頓，其中一人還拿出刀子在他的脛骨上刺了一刀。接著他們要他交出錢財，他的蘋果手機 iPhone 14 Pro Max和古奇黑色蛇紋皮夾(black snake print Gucci wallet)都被歹徒搶去，那裡面有現金、許多張證件、信用卡 、現金卡 。

最後那些人把他放行，他先開車到一位朋友家，然後那位朋友把他送到醫院治療，因為他的傷勢看起來是犯罪行為的結果，醫院按規定向警方報備。這位男子的遭遇，很像是中文裡說的「仙人跳」情節，被害人本來可能不願聲張，但因為傷害過重必須求醫。

縣警局調查以後，次日跟蹤一輛車並在途中攔截，駕車的是法蘭西斯柯馬丁內茲(Francisco Martinez)，右方乘客座上是史黛芬妮納瓦洛(Stephanie Navarro)，後座還有兩個幼齡兒童，車裡有濃重的大麻味。在警方公布的大頭照中，納瓦洛有白皙的皮膚、金色的長髮，長相相當吸引人。這對男女已被控重度搶劫、濫用信用卡與現金卡、進行組織犯罪活動，警方還在追蹤其他涉案的人。