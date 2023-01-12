環球主題公園 將進駐達福都會區

弗里斯科市新環球主題公園預想圖。（環球影城主題公園暨度假村提供）

環球影城 主題公園暨度假村（Universal Parks＆Resorts）選定德州 北部的弗里斯科市（Frisco）新建主題樂園 ，占地雖然只有佛州奧蘭多的四分之一，但還是會提供四至五項主題設施，並搭配300間客房。新的主題公園將主推親切與互動元素，使小朋友都能玩得盡興，也將非常適合家庭出遊。

弗里斯科的環球主題公園將以三至九歲的兒童為訴求對象，時程預計兩天玩完。環球影城表示，不論是「魔法精靈」（Trolls）、馬達加斯加」（Madagascar）、「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）、「馴龍高手」（How to Train Your Dragon）、「小小兵」（Minions）、「好奇猴喬治」（Curious George）、「威利在哪裡？」（Where's Waldo）的主角都會真實呈現。

環球影城主題公園暨度假村目前在全球已有五大園區，但是德州北部的97英畝新園區，設計概念將與其他園區都不相同，不過因為整體工程還在跑行政流程，因此最終版本還無法公開。弗里斯科市長Jeff Cheney指出，環球影城找上他們，希望在德州北部新建一座主題樂園，既然弗里斯科市願意，因此進度將會很快。至於環球影城選擇達拉斯福和都會地區（Dallas-Fort Worth），則是因為當地人口、經濟的快速發展，還有弗里斯科市展現的創新與家庭友善氛圍。