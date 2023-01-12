德州最貴豪宅 6000萬元待售

位於休士頓Hunter Creek的The Lodge大院，日前以6000萬元上市，可說是德州最昂貴的待售屋。（Icon Global）

休士頓 紀事報報導，位於休士頓Hunters Creek的The Lodge大院，日前以6000萬元上市，可說是德州 最昂貴的待售屋。

在這座莊園中，2萬2000平方呎的主屋，座落在占地九畝的高地上，另有一個3500平方呎的賓館和獨立的員工住處。

這座豪宅，被描述為「理查德森羅馬式」（Richardsonian Romanesque），建築風格以圓柱、圓柱塔、拱門造型為主，物業的三面，都被巴育（Buffalo Bayou）創造的「護城河」包圍。

這棟房產並不會出現在德州房屋搜索網站，其訊息只能在代理經紀Icon Global的網站找到。

除嚴密的隱私 外，莊園還有一座手工鍛鐵電梯，可穿越這2萬2000平方呎的豪宅。根據掛牌網站，自2005年完工以來，該豪宅已有能源最佳效率和嵌入式技術等。

哈里斯縣（Harris）在2021年對該物業估值略高於1000萬元，但Uechtritz相信，如今該莊園建造成本，不可能低於1億元，包括法國步入式壁爐、秘密通道和精緻的木製品等。

紀錄顯示，該物業業主羅曼諾夫（Colleen Romanov）於2016年在莊園舉辦Bayou慶典。根據Paper City報導，羅曼諾夫與兩位古董和室內設計專家在為期一年的歐洲之旅中，進行大規模採購，尋找佈置這座大院的古董與家具。