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德州最貴豪宅 6000萬元待售

編譯組／綜合報導
位於休士頓Hunter Creek的The Lodge大院，日前以6000萬元上市，可說是德州最昂貴的待售屋。（Icon Global）
位於休士頓Hunter Creek的The Lodge大院，日前以6000萬元上市，可說是德州最昂貴的待售屋。（Icon Global）

休士頓紀事報報導，位於休士頓Hunters Creek的The Lodge大院，日前以6000萬元上市，可說是德州最昂貴的待售屋。

在這座莊園中，2萬2000平方呎的主屋，座落在占地九畝的高地上，另有一個3500平方呎的賓館和獨立的員工住處。

這座豪宅，被描述為「理查德森羅馬式」（Richardsonian Romanesque），建築風格以圓柱、圓柱塔、拱門造型為主，物業的三面，都被巴育（Buffalo Bayou）創造的「護城河」包圍。

這棟房產並不會出現在德州房屋搜索網站，其訊息只能在代理經紀Icon Global的網站找到。

除嚴密的隱私外，莊園還有一座手工鍛鐵電梯，可穿越這2萬2000平方呎的豪宅。根據掛牌網站，自2005年完工以來，該豪宅已有能源最佳效率和嵌入式技術等。

哈里斯縣（Harris）在2021年對該物業估值略高於1000萬元，但Uechtritz相信，如今該莊園建造成本，不可能低於1億元，包括法國步入式壁爐、秘密通道和精緻的木製品等。

紀錄顯示，該物業業主羅曼諾夫（Colleen Romanov）於2016年在莊園舉辦Bayou慶典。根據Paper City報導，羅曼諾夫與兩位古董和室內設計專家在為期一年的歐洲之旅中，進行大規模採購，尋找佈置這座大院的古董與家具。

近年來，休士頓房地產價格飆升，目前售價第二高的Hunters Creek房產，以1747萬7000元價格掛牌出售。該物業擁有1萬1290平方呎主屋，五間臥室、八間浴室，較2021年699萬9000元掛牌價高出150%。最近的Hunters Creek房屋銷售在2022年4月，掛牌價為280萬元。

大院三面環抱著護城河。（Icon Global）
大院三面環抱著護城河。（Icon Global）

休士頓 德州 隱私

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