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創辦人：Rackspace將從市場消失

林思牧／編譯

聖安東尼奧快報報導，德州頗負盛名的雲端計算(cloud computing)科技公司Rackspace，創辦人之一的Richard Yoo(見圖，LinkedIn)本周向媒體表示，公司正在呈拋物線式的墜落，不久後會從市場上消失。

　亞裔的Richard Yoo出生於休士頓，他在1998年10月與幾位合夥人創立Rackspace的前身，當初的營運主旨是為客戶開發電腦軟件，後來公司發現大量客戶需要「網站伺服主機」(web hosting)的服務，公司轉向這方面發展，也就是客戶不再需要自己的電腦部門，Rackspace收錢替客戶解決電腦科技方面的需要。

　2008年公司把總部遷到聖安東尼奧近郊的風巔市(Windcrest)，同一年公司被財星(Fortune)選為全國百大最佳雇主之一(Top 100 Best Companies to Work For)，而且是被排在第32名，被視為德州科技業者中的菁英。2016年阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)以43億元收購Rackspace。

　Richard Yoo目前是退休的身分，但他經常在企業研討會上演說。去年12月2日(周五)，Rackspace的系統出現重大問題，許多客戶無法使用電子郵件系統，公司沒有對外宣布確切的原因，但網路安全專家認為是系統遭駭客入侵，把勒索軟件(ransomware)裝在系統中，逼迫Rackspace交出鉅額贖金，但公司沒有屈服。

　事件發生後第一個股票交易日是12月5日(周一)，那天RXT股價暴跌了16%，由於公司並沒有解決問題的辦法，股價持續下滑，1月10日又跌了.12元(4.5%)，收盤價是2.55元，也就是12月1日收盤價4.94元的一半左右，公司的市值已不到5億4000萬元。到了22日公司主管普瑞威特(Josh Prewitt)仍在淡化事件，指出受到影響的客戶，他們給公司的營收(revenue)只占1%。

　本周Richard Yoo就此事發表意見，他認為公司處於死亡拋物線上(on a trajectory of death)，過去許多年的企業計劃轉移(shifting business plans)、主管屢次更換、重大財務虧損、員工大量裁減已經讓公司的前途堪憂，勒索軟件事件等於給棺材打上最後一根鐵釘，公司免不了崩潰(collapse)的命運。

Rackspace創始人之一的Richard Yoo向媒體表示，公司正在呈拋物線...
Rackspace創始人之一的Richard Yoo向媒體表示，公司正在呈拋物線式的墜落，不久後會從市場上消失。(Rackspace臉書)

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