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德州人語／中國特斯拉車主該不該退差價

德州人語

特斯拉電車在中國大陸為了刺激消費，兩個多月內降價三次，降幅最高達4.8萬人民幣（7019美元）。如此頻繁的降價惹怒了剛買車不久的車主，多個城市的特斯拉店聚集了數百名車主大鬧店面，要求退差價。幾個月內車價跌幾萬，車主們心裡難受也可以理解，維權也是情理之中，但大鬧店面，要求退款，這種做法顯然是不切實際的。

特斯拉最近一次降價是在6日，具體來看，Model 3後驅版降價3.6萬人民幣（約5264美元），Model Y後驅版和長續航版降價分別降價2.9萬人民幣（4240美元）和4.8萬人民幣（7019美元），創下歷史最低價格。

本次降價特別能刺激這部分車主，還因為這批買家當時認為特斯拉剛在2022年底降價，不會這麼快再次降價。並且政府的國家電動車補助在2022年底到期，這吸引了一大批特斯拉買家。結果以為買到划算價格的車主們，開年竟遭這麼一次降價打擊。

對此，有民眾認為，所謂「買定離手」，成交簽訂合同後，就不能改變價格，否則協議合同有何用？還有人認為，怎麼沒見特斯拉漲價的時候，這些人補給特斯拉費用呢？

雖說如此，特斯拉的經營策略中也應該照顧消費者的心理感受。想想幾個月前才剛買的車，如今降價幾千美元，這些車主心裡難免有落差，向特斯拉索要補償也可以理解。如果不能返還差價，或可給近三個月買車的顧客一些積分、免費保養服務作補償。

不過這些車主的維權方式實在不敢恭維。根據社交媒體上發布的視頻，在上海、深圳、廣州、成都等地的特斯拉店面，都引發了大量車主的集會和抗議。有的店面內甚至爆發衝突，鬧事民眾被警察帶走。還有的店面，車主與銷售談不攏，竟將店內物品搜括乾淨。像極了「一哭、二鬧、三上吊」，這樣的維權方式，不僅不會討得半分好處，更可能被罵道德素質低，「丟人現眼」。

在美國，特斯拉2022年也有兩次不小的降價，降幅分別為3750美元和7500美元。但並未聽說有人大鬧特斯拉店面的事情。根據市場定律，只要車子完成交易，車主開走車，這款車子再降價、升價，都是賣家的自由。不過美國人在價格上也很精打細算。有美國網友介紹，當時簽訂購買合同後，特斯拉降了1000元，但車子還未送達，這時特斯拉會自動調整價格，為這名顧客降價1000元。不過這僅限於車子未送達的情況。如果顧客已經開了車子一段時間，再想要退錢，幾乎不可能。

雖說追回差價幾乎不可能，中國大陸的車主不妨一試，通過和平溝通而非打砸搶。在當代市場經濟的環境下，維權是每個人的權利和自由，但大陸車主的維權素質和方式顯然有待提高。

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