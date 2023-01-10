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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

偷渡客遭邊防員重摔在地

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特(左)趁拜登訪問時遞上一封信。( 美聯社)
德州州長艾伯特(左)趁拜登訪問時遞上一封信。( 美聯社)

艾爾帕索一間遊民收容所外面，一名偷渡客被邊界巡邏局的人員摔翻在水泥地上，門前的錄像機拍下整個過程，媒體在電視上播出以後，知悉內情的人士指出那可能是總統訪問前清街措施的插曲。

　「無家可歸者機會中心」(Opportunity Center for the Homeless)原本是救助流浪人的庇護所，讓遊民有機會再站起來，在人生旅途上繼續邁進。過去幾個月出現的偷渡浪潮，讓這間機構變成偷渡客收留中心，前後已有上千人成為這裡的過客。庇護所的副主任馬丁(John Martin)指出，事發那天那位男子到外面去抽菸，不知何故一名巡邏員揪住他的衣服把他往庇護所裡推，當他反身去跟巡邏員爭辯時，巡邏員把他抱起後重重摔到水泥地面。

　馬丁指出，他並不查問求助者的身分狀態，但那名男子的妻子表示他們剛越過邊界進入德州，從錄像上來看，那名男子並沒有對巡邏員造成威脅，用這樣暴力的方式處理是不對的，馬丁希望該局對此事加以調查。

　拜登總統在8日(周日)訪問艾爾帕索，德州領導人希望他正視偷渡客氾濫的實情，加強邊界的防堵措施，國家的邊界不可以是形同虛設的狀況，5日(周四)那天甚至有一名巡邏員遭人開槍擊中，許多巡邊員的妻子、丈夫和家屬組成抗議團隊向拜登示威，指責他的寬鬆移民政策對邊界執法人員的生命造成威脅。

　艾文阿奎爾(Ivan Aguirre)3日清晨6時45分在街頭拍攝偷渡客的情況，一大群男子身上包著紅十字會的毛毯，站在一輛巴士的後面，藉由引擎艙排出的熱氣取暖，他問那些人難道不怕被排煙管冒出的汙濁廢氣影響健康？他們回答說管不了那麼多，因為天氣實在太冷了。到了6日上午，同一條人行道上的露宿者全都不見了。反拜登的人認為那是聯邦官員企圖粉飾太平的行動，不讓總統看見這場嚴重的人道危機，免得總統心情不愉快。

拜登訪艾爾帕索前三天，邊防人員對無證客動粗，被大作文章。(Opportunity...
拜登訪艾爾帕索前三天，邊防人員對無證客動粗，被大作文章。(Opportunity Center for the Homeless)

偷渡客 拜登 庇護

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