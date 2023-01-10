28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，譯音），日前在糖城的家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士 頓KHOU 11電視台報導，艾利芙獨立學區 （Alief ISD）28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，譯音），日前在糖城（Sugar Land）的自家後院遭殺害。事發後，學區師生們均感悲傷與不捨。

警方指出，他們認為這起事件，是一起家暴 之後遭槍殺案。

該案發生於7日晚間10時前，在糖城的新界區段溫蒂家中。警方表示，鄰居聽見槍聲後報案，當他們抵達時，發現段溫蒂倒在自家後院，身上有多處槍傷。

警方稱，他們知道嫌犯是誰，但尚未被拘留。鄰居湯瑪斯（Saly Thomas）表示，這個消息令人難過，段溫蒂非常年輕，充滿活力。

根據學區，段溫蒂是布恩小學（Boone Elementary）閱讀和寫作助理教師。自2017年以來在該學區工作，2021年9月被評為「月度最佳教師」，幾個月後被評為「年度最佳ESL教師」。

她的推特帳戶上滿是照片，顯現對教學和學生的熱愛，師生們形容她是一位樂觀、有趣、充滿活力的教育家。

對於她的逝世，學區官員發表聲明，對段溫蒂的不幸離世表達最深的哀悼。

據悉，休士頓 地區家暴案件，以驚人速凍增長，受害者常因害怕、無助或羞愧默默忍受。

休士頓地區婦女中心替家暴受害者提供24小時熱線電話

713-528-2121或800-256-0551。也可24小時撥打