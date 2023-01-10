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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

休士頓蛋價 較去年漲逾一倍

編譯組／綜合報導
雞蛋價格上揚。（KPRC電視台）
雞蛋價格上揚。（KPRC電視台）

休士頓KPRC電視台報導，食品價格上揚，然雞蛋價格一樣飛漲，尤其是休士頓地區。與去年同時間相比，平均蛋價可說翻了一番多。

根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）顯示，全國平均蛋價每打為2.58元，但在休士頓地區，平均蛋價卻為4.10元。

以沃爾瑪市場（Walmart）來說，12顆大雞蛋價格為5.27元，18顆大雞蛋價格7.78元。Kroger蛋價便宜些，12顆大雞蛋3.79元，18顆大雞蛋價格5.69元。

零售店內的蛋價上揚，主要是由於去年爆發致命禽流感，殺死約6000萬隻雞。根據美國蛋委員會（American Egg Board）提供來自美國農業部（USDA）數據，殺死的雞隻中有4300萬隻蛋雞。美國農業部數據顯示，全國約損失4000萬隻下蛋母雞，超過500萬隻是散養母雞。

雞蛋短缺和價格上漲，對於一些不富有的家庭來說打擊重大，因為他們依靠維生的聯邦食品補助計畫有嚴格的限制。隨著許多州新通過的無籠養殖令（Cage-free mandates），雞蛋需求將持續超過供應，價格只會有增不減，因為散養母雞佔美國雞蛋市場的30%。

此外，飼料和能源成本上漲，甚至超市需求增加，都是蛋價上揚的因素之一。過去一年來，零售價格上揚，意味著餐廳收費更高，因此更多人選擇在家吃飯。

專家預測，雞蛋價格可能還會有三至六個月波動，之後才會逐漸緩和。

由於產量減少，也造成超市的雞蛋櫃經常被搶光 。一位23歲的家庭主婦表示，她為成功搶到一盒雞蛋跑了兩間超市，因為雞蛋是她家攝取蛋白質不可或缺的主食。面對搶空的架子和離譜的價格，許多民眾表示會暫時不吃雞蛋，等到價格下降到合理範圍時才考慮購買。

全美有部分地區，零售店限制顧客購買雞蛋的數量，然目前休士頓主要零售商並沒有此限制。

全美蛋荒，加州一家華人超市，12裝的雞蛋一盒要價近十元。（記者陳懿／攝影）
全美蛋荒，加州一家華人超市，12裝的雞蛋一盒要價近十元。（記者陳懿／攝影）
全美蛋荒，加州一家超市平時擺放雞蛋的架子被搶購一空。（記者陳懿／攝影）
全美蛋荒，加州一家超市平時擺放雞蛋的架子被搶購一空。（記者陳懿／攝影）

雞蛋 休士頓 農業部

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