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餐館客擊斃搶匪 委律師說明

編譯組／綜合報導
休士頓警方公布餐廳內開槍的客人影像，該男子已委託律師。(休士頓警局推特)
休士頓警方公布餐廳內開槍的客人影像，該男子已委託律師。(休士頓警局推特)

休士頓西南部一家餐館5日發生搶劫案，嫌犯遭店內一名客人開槍擊斃。休士頓市警局（HPD）表示，該名客人代表律師稱其當事人已準備好配合警方約談。

KHOU 11電視台報導，這起事件發生於當晚11時30分之前，在Bellaire大道（Bellaire Blvd.）附近S. Gessner的Ranchito Taqueria餐館。

警方稱，一名帶著口罩的武裝男子進入餐廳後，向顧客索要錢和錢包。在他準備離開時，其中一名顧客掏槍，朝嫌犯開了幾槍。

警方說，槍案發生後，這名開槍顧客從劫匪處找出贓款，歸還其他顧客。當局表示，餐館裡其他人在警方抵達之前已離開現場。

警方後來說，劫匪並沒有真槍。

休士頓市警局一直尋找監控錄像捕捉到朝劫匪開槍的男子。這名男子目前並未指控犯罪，但警方希望與其交談了解情況。

市警局官員威肯斯（Wilkens）說，「搶劫嫌犯走進商店，帶著口罩和手套，他有一把塑料手槍，也可能是一把小的BB槍。」

KHOU法律分析師羅伊（Carmen Roe）表示，槍擊事件似乎出於自衛，但理解警方為何仍想與槍手交談。

羅伊說，執法部門尋找此人的原因，是要查明他是否擔心自己或周圍人生命安全，因為這對於法律定義的自衛要求是絕對必要的。「若你射出第一顆子彈是合理的，那就可繼續開槍，直到致命威脅不存在。」

在哈里斯縣地方檢察官辦公室工作的比爾德（Nathan Beedle）說，德州刑法第9.31和9.32條法律，概述與威脅搶劫或嚴重搶劫有關的具體情況，在這些情況下，假定使用致命武力是正當的。

羅伊說，搶劫中使用槍的真假並不重要，因威脅是存在的。「那家餐館裡所有人，都相信當時嫌犯拿的是把真槍。」

而槍擊嫌犯的顧客在槍案發生後，是否必要留下。羅伊說，開槍者留在餐廳回答警方問題很重要，但並沒有義務在這種情況下仍留在現場。

餐館老闆和員工均稱該名顧客為英雄。

警方也希望了解情況者致電休士頓市警局。

休士頓餐廳內對搶匪開槍的客人，開槍後離開餐廳。(休士頓警局推特)
休士頓餐廳內對搶匪開槍的客人，開槍後離開餐廳。(休士頓警局推特)

休士頓 槍擊 口罩

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