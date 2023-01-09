拜登未邀訪邊境 共和黨議員惱火

總統拜登邊境之行，聽取當地領導人意見。（美聯社）

德州眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）8日在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目「面對國家」（Face the Nation）中，對白宮告知他「不能參加拜登 總統（Joe Biden）南邊境 之行計畫」表示沮喪惱火。

politico.com報導，岡薩雷斯在節目中說，「我不是瘋狂極端主義的共和黨 人。當我認為自己的政黨是正確時，我會上竄下跳反對它」。

岡薩雷斯表示，他在七個月前便邀請拜登訪問邊境，但不知道為什麼，最終拜登並未邀請他參加。

這位國會議員的評論，是在拜登預計抵達艾爾帕索（El Paso）前不久發表，這是拜登自就任總統以來，首次訪問德墨邊境。

拜登日前公布一項旨在遏止非法越境的新移民政策，此前共和黨人對其政府處理南部邊境方式提出相當多批評。

據白宮稱，受邀參加此次邊境之行的成員，包括德州眾議員艾斯科伯爾（Veronica Escobar）、奎利亞爾（Henry Cuellar）和岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）及當地領導人，上述均為民主黨籍。

被問及為何未邀請她的共和黨同事時，艾斯科伯爾迴避該問題，白宮也並未即時回應評論。艾斯科伯爾說，拜登需聽取當地領導人意見，了解面對「我們西半球歷史性的難民危機，與呈指數級增長的移民挑戰。」

艾斯科伯爾並表示，她曾與拜登政府合作，包括國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas），但該政策在國會上遇到障礙。「我們許多同事都覺得，當我們擁有50/50參議院，且並沒有共和黨人願意與我們合作時，為什麼我們還要致力於移民工作？我希望事情有所改變。」

梅奧卡斯8日在ABC電視台「本周」（This Week）節目中表示，在新當選議長麥卡錫（Kevin McCarthy）威脅彈劾後，並沒有辭職計畫。

此外，由參議員科寧（John Cornyn）和辛內馬（Kyrsten Sinema）領導的兩黨參議員小組，也將於本周訪問邊境。