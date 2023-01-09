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被扔啤酒不起訴 克魯茲：那小子手臂很細

編譯組／綜合報導
德州參議員克魯茲（左二）在世界大賽遊行期間，遭民眾投擲啤酒罐。(KHOU/ Twitter)
德州參議員克魯茲（左二）在世界大賽遊行期間，遭民眾投擲啤酒罐。(KHOU/ Twitter)

休士頓太空人隊（Houston Astros）球迷阿爾西迪亞科諾（Joseph Halm Arcidiacono）去年11月初，在球隊贏得世界大賽（World Series）後的遊行中，向德州參議員克魯茲（Ted Cruz）投擲啤酒罐事件有新進展，大陪審團（Grand jury）日前做出不起訴他的決定。

休士頓紀事報報導，當天遊行，乘坐遊行車輛的克魯茲向史密斯街（Smith Street）兩旁人群揮手時，33歲的阿爾西迪亞科諾從人群中，向他扔了兩罐似乎是White Claw未開啤酒罐。一開始他被指控「使用指命武器嚴重襲擊」罪名，保釋金4萬元。

事發後，休士頓市警局（HPD）通過推特，宣布克魯茲胸部和頸部被擊中，但不需就醫，而肇事者阿爾西迪亞科諾被捕。

據悉，他在被拘留期間告訴警察「我知道，我是個白痴，對不起。」

根據阿爾西迪亞科諾律師，被告認為他的「夢想」是讓一名太空人隊球員，在遊行期間從他的冷藏櫃中倒出啤酒，就像許多運動員做的事情一樣。他聲稱他正試圖向克魯茲扔一個罐頭，希望他能打開罐頭喝下去。

阿爾西迪亞科諾律師在一份聲明中說，「在太空人隊冠軍遊行期間發生很多慷慨、有趣、半愚蠢、傳奇時刻，希望在未來幾年裡，會有更多類似事件發生。球迷們在冠軍遊行中向人們扔罐頭，一直是眾所周知的事。」該聲明向克魯茲道歉，請求「寬限」並撤銷指控。

克魯茲很大程度上，不大理會這件事，他開玩笑說阿爾西迪亞科諾投球很弱。克魯茲在聲明中說，「一如既往，我感謝休士頓警方和州府警方迅速行動，我也很慶幸那個扔他罐頭的小子手臂很細。」

克魯茲 遊行 太空人

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