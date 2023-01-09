德州新會期 副州長：首重降產業稅

德州立法會期10日開始，德州副州長派翠克談及立法會上將處理的優先議題。（Khou 11）

第88屆德州 立法會期10日開始，副州長派翠克（Dan Patrick）日前接受Inside Texas Politics節目，討論本屆立法會上將討論的優先事項，「首要任務是降低德州人產業稅。」

休士頓KHOU 11電視台報導，共和黨 人希望豁免德州房主產業稅的額度，從4萬元提高至6萬元，甚至更高。

派翠克告訴說，「若你能在接下來幾年裡，將上述產業稅豁免提高至7、8、9萬甚至10萬元，那就是讓民眾省了3000元產業稅。」

其他希望在立法會上討論的優先事項，還包括促進學校選擇，或所謂的「父母自由」（parental freedom）。派翠克說，「父母應該有決定孩子上學地點的自由」。

若有人持槍犯罪，副州長還支持強制性十年刑期。

共和黨人認為，在即將舉行的會期內，恐不會討論的一個話題就是該州墮胎法，即使在包括共和黨州參議員尼可拉斯（Robert Nichols）在內的幾位立法者表示，他們支持增加強姦或亂倫的墮胎例外情況。

派翠克更在採訪中，對哈里斯縣（Harris）選舉官員直言批評。他說，在去年11月8日選舉期間，哈里斯縣數十個投票站缺少紙質選票，目前尚不清楚有多少人無法投票。

他說，立法人員可能會考慮對在選舉期間犯錯者增加更多懲罰，無論是故意或缺少經驗。

「我不是在責怪所有民主黨 人，因為在我們一些民主黨大縣，也從未有這種問題。但自民主黨接管以來，哈里斯縣一直是個問題。」