德州參議會 仍禁止記者進入議事廳

新會期即將開始，德州參議會議事廳依舊不准記者進入。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，新會期即將於10日開始，德州 參議會將繼續實行兩年前所謂的「防疫措施」，禁止新聞記者進入會議廳。

這項消息最先由達拉斯晨報報導。參議會秘書斯帕（Patsy Spaw）在一封電子郵件中表示，自上一次會期以來，對新聞記者的政策沒變。

「議事廳內沒有媒體座位」她寫道，「新聞媒體區被轉移至參議會畫廊西南角」。

斯帕並未立即回應德州論壇報評論請求。主持議會的副州長派翠克（Dan Patrick）也未回應。

德州媒體協會（Texas Press Association）執行副主席巴格特（Donnis Baggett）稱上述決定「令人遺憾」。

他在聲明中說，「不僅對記者來說，隨時得到可用的資訊不可少，對需要將訊息準確、快速傳播給德州人的參議員 來說也是如此。」

這項決定，意味著媒體接觸參議員機會也會減少。根據2021年實施的規定（表面上是所謂的疫情 防疫措施），媒體被轉移至三樓的參議會大樓畫廊，參議員們則位於二樓。

當時，一位奧斯汀美國政治專欄作家，將這些變化稱「立法會對媒體前所未有的限制」，並寫道「希望隨著疫情消退，這些限制可被解除。」

派翠克反對地方和聯邦領導人要求採取新冠肺炎預防措施，如疫苗要求等。但在疫苗首次對外施打這兩年多以來，參議會依舊限制記者進入。

德州眾議會議長費蘭（Dade Phelan）發言人波洛克（Cassi Pollock）說，德州眾議會歷年來允許有資格的媒體進入會議廳指定區域。「疫情期間，這種做法有所改變，但2021年4月廢除，議會將持續允許擁有資格的媒體進入。」

當天在眾議會新會期開幕式上，記者將被允許進入會議廳記者席，之後150名議員投票過程，媒體也准入。