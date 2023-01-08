我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

德州參議會 仍禁止記者進入議事廳

編譯組／綜合報導
新會期即將開始，德州參議會議事廳依舊不准記者進入。（Getty Images）
新會期即將開始，德州參議會議事廳依舊不准記者進入。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，新會期即將於10日開始，德州參議會將繼續實行兩年前所謂的「防疫措施」，禁止新聞記者進入會議廳。

這項消息最先由達拉斯晨報報導。參議會秘書斯帕（Patsy Spaw）在一封電子郵件中表示，自上一次會期以來，對新聞記者的政策沒變。

「議事廳內沒有媒體座位」她寫道，「新聞媒體區被轉移至參議會畫廊西南角」。

斯帕並未立即回應德州論壇報評論請求。主持議會的副州長派翠克（Dan Patrick）也未回應。

德州媒體協會（Texas Press Association）執行副主席巴格特（Donnis Baggett）稱上述決定「令人遺憾」。

他在聲明中說，「不僅對記者來說，隨時得到可用的資訊不可少，對需要將訊息準確、快速傳播給德州人的參議員來說也是如此。」

這項決定，意味著媒體接觸參議員機會也會減少。根據2021年實施的規定（表面上是所謂的疫情防疫措施），媒體被轉移至三樓的參議會大樓畫廊，參議員們則位於二樓。

當時，一位奧斯汀美國政治專欄作家，將這些變化稱「立法會對媒體前所未有的限制」，並寫道「希望隨著疫情消退，這些限制可被解除。」

派翠克反對地方和聯邦領導人要求採取新冠肺炎預防措施，如疫苗要求等。但在疫苗首次對外施打這兩年多以來，參議會依舊限制記者進入。

德州眾議會議長費蘭（Dade Phelan）發言人波洛克（Cassi Pollock）說，德州眾議會歷年來允許有資格的媒體進入會議廳指定區域。「疫情期間，這種做法有所改變，但2021年4月廢除，議會將持續允許擁有資格的媒體進入。」

當天在眾議會新會期開幕式上，記者將被允許進入會議廳記者席，之後150名議員投票過程，媒體也准入。

德州 疫情 參議員

上一則

參院首位女臨時議長 華州參議員莫瑞創歷史

下一則

德州沒有米其林餐廳 竟是因「錢、權不夠」？

延伸閱讀

眾院投票場面精采 蓋茲差點挨揍 民主黨人自備爆米花

眾院投票場面精采 蓋茲差點挨揍 民主黨人自備爆米花
「在加州形象差」 馬斯克要求將訴訟審判移到德州

「在加州形象差」 馬斯克要求將訴訟審判移到德州
國會暴亂 德州共75人遭起訴 12人來自大休士頓地區

國會暴亂 德州共75人遭起訴 12人來自大休士頓地區
蒙郡收容從德州、亞利桑納坐巴士來逾2000無證移民

蒙郡收容從德州、亞利桑納坐巴士來逾2000無證移民
賓州參議會 選出首位女臨時主席 瓦德創下歷史

賓州參議會 選出首位女臨時主席 瓦德創下歷史
州參議員曲怡文就職 紐約州議會翻新頁

州參議員曲怡文就職 紐約州議會翻新頁

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多