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德州人語／共和黨不團結 拜登連任穩了？

德州人語
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拜登任期前兩年表現不盡如人意的情況下，共和黨2022年期中選舉未能如期掀起紅潮；雖然最終拿下眾院微弱多數，但議長選舉歷經四天、15輪選舉，眾院7日凌晨以216票選出共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）擔任第118屆國會的議長，這份「難產」經歷，讓全美甚至是全世界看笑話。共和黨身陷困境，與內訌不無關係。受益於此，拜登縱使表現繼續不佳，也有不小連任可能。

共和黨領袖麥卡錫在前14輪眾院議長投票中，均未能順利當選，為百年來首次。雖然在麥卡錫之前，眾院200多年歷史中，也曾有過耗時兩個多月、投票133次才選出的眾院議長，但那畢竟是在1856年。當時美國廢奴、蓄奴分歧嚴重，處於內戰爆發邊緣。

麥卡錫之所以艱難登上議長寶座，主要因為共和黨極右翼「自由黨團」為首的保守派人士，認為麥卡錫偏向溫和，可能向民主黨妥協，所以不願投票給他。共和黨內部陷入如此分裂境地，與川普擔任總統以來，掀起的「政治素人」風潮有關。該風潮表面上是要一改近年來精英政治積弊難除之狀況，實則利用民粹賺選票；令極端政治大行其道，看似中庸的溫和派顯得無所適從。

川普雖然表面上以大局為重，公開支持麥卡錫擔任議長；但又「惡人先告狀」，將黨內混亂，歸咎於共和黨參院領袖麥康諾與其妻趙小蘭。抨擊他們不斷屈服於拜登總統與民主黨人，讓其他共和黨人為難。而眾所周知，麥康諾的領導風格偏溫和，與麥卡錫類似。川普用「暗通中國（sellout to China）」與帶有歧視性質的詞彙「Coco Chow」形容麥康諾與趙小蘭，似也在傳遞溫和派「賣黨」的訊息，令保守派更難以與麥卡錫達成妥協。

共和黨黨內鬧得不可開交，民主黨則是一副冷眼旁觀，存心讓廣大選民看笑話的態度。通過反對共和黨休會提案，不允許其台下協商，非要通過冗長重複的議長投票來讓共和黨難堪。這場議長選舉鬧劇，也肯定會在選民心目中留下一筆，共和黨表現出的分裂與無效率，想不影響2024年總統選舉很難。

拜登料將宣布競選連任，目前民主黨內也沒有能撼動其地位的候選人出現。唯獨高齡，可能是他的障礙；畢竟倘若再選，拜登連任時已是83歲，雖然說「烈士暮年壯心不已」，但也是「強弩之末」，還能有多大能量治理國家，讓人懷疑。加之阿富汗狼狽撤軍、通膨高漲、經濟前景不明等現狀，讓人很難對拜登能夠治理好國家有信心。

儘管民調顯示，三分之二美國人不希望拜登再選，高達73%選民仍認為國家方向錯誤。但選民面臨的問題是，相比蒼老的拜登，如今混亂、不知誰能成氣候的共和黨或許更不可靠。2020年大選時，對雙方都不太滿意，選民只好「矮子裡拔將軍」，將票投給拜登的情況，很可能在2024年重現。

共和黨 拜登 麥卡錫

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