Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

1982年在達拉斯創店的餐飲娛樂連鎖企業「Dave & Buster's」，其創始人之一柯利（James "Buster" Corley）1月2日（周一）在達拉斯自宅舉槍自盡，享壽72歲，家人表示他是因為罹患無法痊癒的疾病而輕生。

詹姆斯柯利在1970年代後期於達拉斯經營一家相當受歡迎的餐廳，以「美味的餐食和友善的服務」出名，朋友給他取了巴斯特（Buster）這個外號。餐廳附近有一家以「離譜的娛樂與遊戲」（outrageous place for entertainment and games）主打的遊樂場，東主是大衛柯瑞 福（David Corriveau），柯利向柯瑞福建議把兩個強項併在一起。

兩人投幣（coin toss）決定誰的名字在前，結果柯瑞福贏了，「大衛與巴斯特」的創始店在1982年於達拉斯誕生，既有美食又有很多種街機遊戲（arcade games），截至2022年10月，這家連鎖企業在美國已有151家分店，在加拿大也有兩家，總部仍然設在達拉斯，許多華裔家長都曾帶孩子到這個地方玩樂。

餐飲娛樂連鎖企業「Dave & Buster's」創始人之一柯利舉槍自盡。(Dave & Buster's臉書)

達拉斯市警局指出，2日那天警方接到報案電話，警察 到達那戶住宅後發現柯利躺在血泊中，救護車把他送到醫院急救，但他仍因為傷重死亡，警局後來宣布那是明顯的自殺（suicide），沒有他殺嫌疑。

柯利的女兒凱特 （Kate Corley）指出，她的父親四個月前中風，大腦中管理溝通（communications）和個性（personality）的區域嚴重受損，而且復健的過程相當艱難，可能是因此讓父親有了輕生的念頭，他不想成為家人的負擔。凱特指出，父親猝逝讓家人很難過，她希望社會大眾在想到她父親的時候，多記得他帶給大家的歡樂，不要只記得他的死因，她也提醒大眾多了解關注身邊的人，避免這樣的傷心事發生。