德州沒有米其林餐廳 竟是因「錢、權不夠」？

休士頓紀事報認為應該摘星的日式料理店Kata Robata。（取自Kata Robata網站）

休士頓 的美食眾多，但為何無法在米其林指南上摘星？休士頓紀事報指出，米其林本業是輪胎，指南在1900年代出版時是為了給開車族路上有個吃飯、歇腳的地方，因此並不是每個城市都會被米其林選上。但是美國已經有紐約版、芝加哥版、華府版、加州 版，甚至連隔鄰的佛州 都有米其林指南，為何汽車大城休士頓沒有？答案可能很簡單，錢與權。

米其林指南的區分法很簡單，一星是「高品質的餐廳」，二星是「料理傑出的餐廳」，三星是「餐點卓越的餐廳」，全球有25國的137家餐廳拿到三星評價。全美有202餐廳拿到星星，但是只有13家拿到三星，但德州卻不在評等範圍內，休士頓紀事報強調，因為德州的錢與權還不夠。

佛州投資150萬後就入榜

簡單來說，佛州2022年能夠躋身米其林指南，因為佛州觀光局和米其林合作，投資150萬元邀請評審至佛州給分。加州則是在2019年開始給了60萬元贊助，讓米其林願意派人到加州評分。至於華府，休士頓紀事報則說，大概是因為政客雲集，出版華府米其林指南有助增加影響力。

背後道理如此，不過在接受休士頓紀事報詢問時，米其林指南編輯部還是給了個客氣的說法，表示他們一直都在探究新市場的潛力，考量的因素包括消費者需求、行銷策略與銷售潛力。另外，前任指南的國際總裁Michael Ellis也曾坦言，米其林指南的出版與否必須取決於集團的需要，畢竟指南不是為出版而出版，它的最大意義還是在賣輪胎。 換言之，休士頓對米其林來說還算不上大市場恐怕也是原因之一。