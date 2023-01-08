我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

德州沒有米其林餐廳 竟是因「錢、權不夠」？

編譯組／綜合報導
休士頓紀事報認為應該摘星的日式料理店Kata Robata。（取自Kata Robata網站）
休士頓紀事報認為應該摘星的日式料理店Kata Robata。（取自Kata Robata網站）

休士頓的美食眾多，但為何無法在米其林指南上摘星？休士頓紀事報指出，米其林本業是輪胎，指南在1900年代出版時是為了給開車族路上有個吃飯、歇腳的地方，因此並不是每個城市都會被米其林選上。但是美國已經有紐約版、芝加哥版、華府版、加州版，甚至連隔鄰的佛州都有米其林指南，為何汽車大城休士頓沒有？答案可能很簡單，錢與權。

米其林指南的區分法很簡單，一星是「高品質的餐廳」，二星是「料理傑出的餐廳」，三星是「餐點卓越的餐廳」，全球有25國的137家餐廳拿到三星評價。全美有202餐廳拿到星星，但是只有13家拿到三星，但德州卻不在評等範圍內，休士頓紀事報強調，因為德州的錢與權還不夠。

佛州投資150萬後就入榜

簡單來說，佛州2022年能夠躋身米其林指南，因為佛州觀光局和米其林合作，投資150萬元邀請評審至佛州給分。加州則是在2019年開始給了60萬元贊助，讓米其林願意派人到加州評分。至於華府，休士頓紀事報則說，大概是因為政客雲集，出版華府米其林指南有助增加影響力。

背後道理如此，不過在接受休士頓紀事報詢問時，米其林指南編輯部還是給了個客氣的說法，表示他們一直都在探究新市場的潛力，考量的因素包括消費者需求、行銷策略與銷售潛力。另外，前任指南的國際總裁Michael Ellis也曾坦言，米其林指南的出版與否必須取決於集團的需要，畢竟指南不是為出版而出版，它的最大意義還是在賣輪胎。 換言之，休士頓對米其林來說還算不上大市場恐怕也是原因之一。

休士頓 佛州 加州

上一則

德州參議會 仍禁止記者進入議事廳

延伸閱讀

「在加州形象差」 馬斯克要求將訴訟審判移到德州

「在加州形象差」 馬斯克要求將訴訟審判移到德州
國家公園局年底前擬清除華府遊民營地

國家公園局年底前擬清除華府遊民營地
2風暴將至 加州極乾變極濕

2風暴將至 加州極乾變極濕
3股大氣河接連來襲 加州「暫時解渴」

3股大氣河接連來襲 加州「暫時解渴」
國會暴亂 德州共75人遭起訴 12人來自大休士頓地區

國會暴亂 德州共75人遭起訴 12人來自大休士頓地區
蒙郡收容從德州、亞利桑納坐巴士來逾2000無證移民

蒙郡收容從德州、亞利桑納坐巴士來逾2000無證移民

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43

超人氣

更多 >
哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特
蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋
麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？

麥卡錫終於當選眾院議長 他向極右派讓步了什麼？
「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾

「你為何不上班」 紐約華男被租客訴騷擾
逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多

逃疫避戰 兩岸人民潤風又起 台偏好E-2 陸EB-1居多