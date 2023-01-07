男持假槍搶劫快餐店 反遭顧客射殺 警急尋開槍者

搶犯遭顧客槍殺。（休士頓警察提供）

休士頓 S. Gessner街靠近Bellaire Boulevard的墨式快餐店Ranchito Taqueria 5日深夜11時許遭到搶劫，一名頭戴滑雪 帽的男子持槍闖進店內，並搜刮客人財物。正當他要離開時，一名顧客突然掏槍射擊，搶犯當場死亡。在警察 趕到之前，店內客人都已離去，因此休士頓警方希望民眾提供線索，請該名顧客出面說明。

搶犯所持的「手槍」，事後被發現並非真槍，應為BB槍，不過他威脅店員與客人的過程全都由監視器錄下。監視器畫面也顯示，當搶犯正要離開時，一名顧客從後方射擊，男子因此倒地。但是事後店內客人全都離開，警方只能提供現場畫面與男子所駕車輛，請民眾協助提供資訊。顧客所駕的車為1970或1980年代的老皮卡，車身為紅色。

休士頓Binley Drive 2300街區6日凌晨發生命案，兒子疑似精神異常，開槍射擊媽媽與其男友。兒子已經成年，因此警方已經收押，但據信曾有精神病史，且最近舉止特別異常。