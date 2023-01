烏瓦德小學槍案兇手母親 涉傷害等2罪遭逮

烏瓦德羅布小學濫殺案兇手拉莫斯的母親,4日(周三)遭警方逮捕入獄,被控傷害與毆打(assault and battery)、威脅採取暴力行動(threatening an act of violence)兩項罪名。

去年5月24日,18歲的薩爾瓦多拉莫斯(Salvador Ramos)先在家裡向祖母的臉上開槍,把她射成重傷,接著他攜帶槍械彈藥進入羅布小學(Robb Elementary School),展開一場腥風血雨的屠殺,造成19名學生與兩名老師喪命,另外還有17人受傷,拉莫斯最後被執法人員射殺。

當地的小報「烏瓦德領袖新聞」(Uvalde Leader-News)報導,6月拉莫斯的母親雷耶斯(Adriana Martinez Reyes)到南德州 處理兒子的後事,她在烏瓦德被警方逮捕,被控「刑事入侵地界」(criminal trespass)罪名,並因「以失效駕照 開車」(driving with an invalid license)遭警方通緝。

現年40歲的雷耶斯是奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的居民,奧克拉荷馬市警局4日指出,那天上午10時前後,一名男子打電話向警方報案,表示雷耶斯威脅要對他動用暴力。警方的事件報告中敘述,那名男子表示他害怕雷耶斯在他睡覺時會把他殺害,當那名男子在住宅前與警察 對話時,雷耶斯不顧有警察在場對他大聲咆哮,報導中並沒有指出那名報案男子與雷耶斯的關係。

奧克拉荷馬市警局又表示,元旦那天警方已經接到過一次「家庭暴力」(domestic violence)的報案,報警的是同一名男子,當時那名男子表示要向法院申請禁制令(restraining order),希望藉此強制雷耶斯跟他保持距離,免得屢屢受她騷擾、威脅與傷害。