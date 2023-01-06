休城博物館「綠棺」歸還埃及政府

物歸原主的綠棺。（美聯社）

休士頓 自然科學博物館 的知名展品之一、俗稱「綠棺」（Green Coffin）的古物，1月2日正式歸還給埃及政府。綠棺長達10呎，原屬於古埃及後王朝（Late Dynastic Period）的祭師Ankhenmaat所有，他信奉的神祇為羊頭人身的荷里雪夫（Heryshaf）。

綠棺是由跨國犯罪集團Dib-Simonian所竊，幾經輾轉最後賣給美國收藏家，其人在2008年至2013年將棺木出借給Michael C. Carlos Museum展出，2013年再出借給休士頓自然科學博物館（Houston Museum of Natural Science），現今估值達100萬元。休士頓地區先前也出現過非法盜竊的古物，一具羅馬將軍的半身像，預計今年夏季歸還德國。

負責偵辦的曼哈頓 聯邦檢察署指出，Dib-Simonian自埃及竊出無數文物，包括已經歸還的「金棺」（Gold Coffin），所幸能夠物歸原主。休士頓自然科學博物館負責古埃及文物修復師Tom Hardwick曾經將綠棺描述為「開心的綠巨人」（The Jolly Green Giant），並稱之為該館最值得一探的古埃及展品，祭師Ankhenmaat的年代應在西元前300年至前30年。

休士頓自然科學博物館的聲明則指出，在檢察官調查過程中，館方一直與其密切配合，瞭解文物的來龍去脈後，也非常願意物歸原主。館方特別聲明，他們與文物竊案無關。