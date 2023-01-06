州議員阻大學金援德州論壇報

德州論壇報經常舉辦論壇。(Texas Tribune臉書)

德州 州議會下一屆會期開議日還有一段時間，但已有一名共和黨 籍議員提出議案，要禁止公立大學把經費花在德州論壇報(Texas Tribune)。民主黨人則表示，這是掌權者進一步鞏固自己勢力、壓抑反對聲浪的作風，而且這只是冰山的一角。

德州論壇報創立於2009年，這間非營利機構總部設在奧斯汀，它自稱是全美國州級政治府會報導的最大機構，經常爆料讓貪汙腐敗的官員出醜，因此是掌權者的背上芒刺，必欲除之而後快。該報成立至今從德州的大專院校獲得575萬元經費，這些高等學府經常在報上刊登招生 、聘教職員的廣告，並邀請該報主辦論壇活動，但主講者經常批評德州領導人，引發政客憤怒。

代表弗里斯科市(Frisco)的眾議員帕特森(Rep. Jared Patterson)已提出HB 845議案，禁止公立大專院校把經費花在「非營利媒體機構」(non-profit media)，偏自由派的德州論壇報固然是他的標靶，但全國公共廣播電台NPR和公共電視系統PBS也包括在其中。NPR和PBS的節目通常不沾染黨派的色彩，但也因為不捧共和黨也被劃在跟德州論壇報同一派系。

德州論壇報發言人娜塔莉秋特(Natalie Choate)指出，該報成立13年以來共得到1億2000萬元經費，因此來自大專院校的575萬元是相當低的比例，但HB 845議案反映出德州今日的政治風向，州府行政官員與州議員聯手打擊反對聲浪，希望民眾只聽到對掌權者的讚美，顯示德州越來越傾向於獨裁的治理模式。