德州房租漲不停 政客不想管

奧斯汀租金直漲，但德州不管房租漲幅。（報系資料照片）

德州 越來越多人面臨「房租危機」（affordability crisis），雖然州法限制房產估值每年漲幅不得超過10%，但租金 卻沒有類似規定。以奧斯汀來說，2022年11月的租金年增45.4%，越來越多中產階級只好搬家。學者解釋，限制房產估值漲幅在選民眼中是節稅優惠，但限制租金漲幅會被當成斷人財路，因此政客們當然不想跟選票過不去。

奧斯汀德州大學的學者Jake Wegmann接受KXAN電視台訪問時，解答了許多觀眾對租金直漲的疑問。他說，奧斯汀限制租金漲幅的rent control有兩個難行之處：一是如果只限低收入 戶的租金不能漲，房東會根本拒絕任何低收戶；二是如果全面限制租金，地產開發商就會失去投資意願，導致新成屋大量減少。

Jake Wegmann說，例如明尼蘇達州的聖保羅（Saint Paul），當地2021年通過限制租金漲幅的規定3個月後，新建許可申請量少了80%，最後市議會被迫修法，未來20年的新成屋不受限制。但是房租管制也有好處，以加州舊金山為例，房客居住時間平均就會更久。

至於房租危機是否有解，同校的學者Mechele Dickerson說，立法難度很高，因為政治與商業利益的阻力太強，唯一的辦法是興建合宜住宅(affordable housing)，但是合宜住宅一出往往引發負面情緒，附近民眾會擔心犯罪率上升等等壞事增加，但是大家的認知應該要改變，可負擔房租不代表免費住宅，他們都是正正當當的中產階級，只是負擔不起越來越高的租金而已。