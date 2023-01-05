3死囚上訴 指控德州行刑藥過期

三名死囚，左至右為John Balentine、Robert Fratta、Wesley Ruiz。（美聯社）

德州 自1982年開始以致命藥物執行死刑後便爭議不斷，特別是州議會自2015年之後還立法禁止公眾調閱死刑藥品相關資訊。但是德州三名即將執行死刑的囚犯卻在最後關頭發起上訴，質疑德州使用的戊巴比妥（pentobarbital）早已過期，並強調「雖然他們願意赴死，但不能在違反德州法律的情況下離世」。

三名死囚分別是預定1月10日行刑的Robert Fratta，2月執行的Wesley Ruiz與John Balentine，三人的委任律師皆為Shawn Nolan。他強調，德州堅持不公開死刑藥物的政策，只是不願讓人知道藥物早已過期的事實，但受刑人卻可能因此遭受額外折磨，並且違反德州藥學法（Texas Pharmacy Act）與物品管控法（Texas Controlled Substances Act）。