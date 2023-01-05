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3死囚上訴 指控德州行刑藥過期

編譯組／美聯社休士頓電
三名死囚，左至右為John Balentine、Robert Fratta、Wesley Ruiz。（美聯社）
三名死囚，左至右為John Balentine、Robert Fratta、Wesley Ruiz。（美聯社）

德州自1982年開始以致命藥物執行死刑後便爭議不斷，特別是州議會自2015年之後還立法禁止公眾調閱死刑藥品相關資訊。但是德州三名即將執行死刑的囚犯卻在最後關頭發起上訴，質疑德州使用的戊巴比妥（pentobarbital）早已過期，並強調「雖然他們願意赴死，但不能在違反德州法律的情況下離世」。

三名死囚分別是預定1月10日行刑的Robert Fratta，2月執行的Wesley Ruiz與John Balentine，三人的委任律師皆為Shawn Nolan。他強調，德州堅持不公開死刑藥物的政策，只是不願讓人知道藥物早已過期的事實，但受刑人卻可能因此遭受額外折磨，並且違反德州藥學法（Texas Pharmacy Act）與物品管控法（Texas Controlled Substances Act）。

在訴狀中還檢附了南卡大學（University of South Carolina）藥學教授Michaela Almgren的證詞，證明在查驗德州刑事司法部（Texas Department of Criminal Justice）的資料後，現有的戊巴比妥部分過期630天，甚至還有過期1300天的，遠遠超過室溫下24小時的保存期限。就算處於冷藏狀態下，也不能超過45天。不過，刑事司法部的聲明卻指出，全部藥品都在使用期限內，並且經過嚴格檢驗。

德州三名死囚發動特別上訴，指稱德州行刑藥物過期。（本報資料照片）
德州三名死囚發動特別上訴，指稱德州行刑藥物過期。（本報資料照片）

德州 司法部 南卡

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