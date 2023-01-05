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里奇蘭崗62歲男子刺死8歲親孫

編譯組／綜合報導
飛利浦休斯竟刺死自己的孫子。(Richland Hills警局)
飛利浦休斯竟刺死自己的孫子。(Richland Hills警局)

位於德州福和市東北近郊的里奇蘭岡(Richland Hills)，一名62歲男子涉嫌在元旦日把自己8歲的孫兒用刀刺死，警方尚未公布犯案動機，社區被這件駭人聽聞的血案震驚。

　里奇蘭岡市警局指出，1月1日(周日)上午，警方接到報案電話，指出一名8歲的男孩被刀刺死，警員到達那棟住宅時，發現名叫布瑞寧麥唐諾(Brenym McDonald)的孩子躺臥在一片血泊中。布瑞寧和他的爸媽住在布瑞寧祖父飛利浦休斯(Phillip Hughes)家中已有一段時日，隔壁鄰居表示祖孫兩人常在前院玩球或做庭院雜事，因此以為他們之間的關係良好。

　警察與男孩的父母商談後，發現嫌犯竟是死者的親祖父，但當時飛利浦休斯已經逃離家門，警車在附近四處巡邏，最後在離家不遠的里奇蘭初中(Richland Middle School)前面找到他。電視台公布的一段門鈴攝影機錄像上，可以看到警車在路邊停妥以後，62歲的飛利浦休斯兩手高舉在頭上走向警察，未反抗的讓警察把他載往警局，在警方隨後公布的大頭照中，他的面像相當憔悴，一般預期他會被控一級謀殺罪名。

　男孩的曾祖母琳達赫巴德(Linda Hubbard)接受媒體採訪時表示，布瑞寧在感恩節的時候到她家來過，沒想到那就是兩人的最後一面，而且更不敢相信的是，他竟然是被自己的祖父親手殺死的。琳達赫巴德的女兒嫁給飛利浦休斯，以中國舊式的親屬關係來說，琳達是布瑞寧的外曾祖母。警方還在調查案情，尚未公布犯案動機，只說這是一宗「毫無意義的悲劇」(senseless tragedy)。

警察 德州 攝影

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