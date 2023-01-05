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網紅指女教授殺4學生 被控誹謗

編譯組／綜合報導
靈媒網紅艾敘莉吉勒占卜找命案兇手，反被告。(抖音截圖)
靈媒網紅艾敘莉吉勒占卜找命案兇手，反被告。(抖音截圖)

休士頓的抖音TikTok靈媒網紅艾敘莉吉勒(Ashley Guillard)，在網路上宣告愛達荷大學四死血案是該校一名女教授幹的，如今真兇已被揪出，女教授雇請律師向吉勒提出誹謗(defamation)訴訟索取賠償，但吉勒不但不認錯，反咬女教授一口。

　11月13日那四名大學生被人用刀刺死，但警方一直沒有辦法破案，引發當地居民恐慌。吉勒自稱有通靈的能力，她在抖音上放了好幾段視頻，指出兇手是愛達荷大學歷史系系主任瑞貝卡斯柯菲爾教授(Prof. Rebecca Scofield)，吉勒在抖音上有超過11萬名追隨者，她自稱有能力幫助警方破解凶殺案。

　吉勒從11月下旬開始在抖音上宣告她的發現，說她藉助於塔羅牌(tarot card)找出斯柯菲爾教授涉案。有兩段視頻直接控告斯柯菲爾下令處決(execute)那四名學生，另外有三段直接或間接地指出斯柯菲爾跟那四名學生中的一人有戀愛關係。

　命案發生在愛達荷州的莫斯科市(Moscow)，市警局表示知道吉勒所宣告的，但警方是根據證據辦案，沒有對吉勒加以理會。到了12月30日，賓州蒙洛縣警方宣告逮捕28歲的布萊恩寇伯格(Bryan Kohberger)，他是華盛頓州大的博士生，兩所大學之間只有大約10哩的距離，犯案之後他回到他父母位於賓州的家過節。

　斯柯菲爾教授雇請律師已對吉勒提出誹謗訴訟，但吉勒仍然堅稱她的「卜卦」沒錯，那四名大學生是斯柯菲爾教授下令謀殺的，寇伯格被逮捕並不代表斯柯菲爾沒有涉案，誹謗案件開庭的時候，她會拿出斯柯菲爾涉案的證據。斯柯菲爾的律師則指出，教授跟那四名學生根本不認識，那四人都沒有修過她的課，而且命案發生時教授也不在莫斯科市。

抖音 賓州 愛達荷州

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