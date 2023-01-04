我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

新年理財 專家建議多元投資、開源節流

記者張宏／綜合報導
很多人喜歡在一年之始制定計劃，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計劃。（本報檔案照）
很多人喜歡在一年之始制定計劃，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計劃。（本報檔案照）

新年新計劃，很多人喜歡在一年之始制定計劃，尤其是2023年繼續面臨通膨壓力，很多華人更為關注理財計劃。財務專家們分享多個省錢理財建議，讓大家多元化投資、理財和預算開支，來分散通膨風險，同時從小處來開源節流。

1. 轉向高收益的在線儲蓄賬戶，理財專業人士一直呼籲大家要有一筆大約維持三個月到一年基本開支的應急基金。在這方面華人多數表現優異，不少人手頭都有一定的餘錢，如擔心投資風險，可將錢放入那些高收益的在線儲蓄賬戶，如Capitalone是3.3%的利息。在線儲蓄賬戶比傳統銀行的儲蓄賬戶在利息方面更有優勢。

2. 今年可為401(k)退休計劃投入更多，2023年開始，個人可向401(k)最高放入2萬2500元，比去年高2000元。專業人士建議，最大化將餘錢放入退休賬戶，如不能最大化，也要和公司匹配比例一致。

3.考慮購買I-Bonds，財務規劃師 Autumn Campbell建議，如果在應急基金之外還有額外儲蓄，可能值得考慮購買I-Bonds。 這些支付的利率往往是銀行利率的兩倍多，目前大概是6.89%，而目前具有競爭力的銀行利率也不過3%左右。I-Bonds不僅在Treasure Direct網站可購買，在Fidelity的投資賬戶也可購買。

4.房屋淨值創歷史新高。 如可以，放棄私人抵押貸款保險 (PMI)。如果因為首付不到20%而為房屋支付 PMI，請考慮對房屋進行評估，看看價值是否升值到資產淨值超過20%的程度。 取消PMI付款將節省大量資金。 房地美(Freddie Mac)估計，大多數借款人每借入10萬元，每月需支付30至70元的PMI保費。

5.通貨膨脹猖獗。 如可以，不要買車或旅行。通貨膨脹推高某些東西的成本，尤其是汽車、旅行和食品。 據美國勞工統計局 (BLS) 的數據，從 2021 年9月到2022年9月，機票價格上漲42.9%。 Car and Driver報告稱，去年12月的平均汽車價格從去年春季的4萬元上漲至4萬7000元。由於機票、酒店、餐飲和汽油價格上漲導致旅遊成本更高，考慮與朋友和其他家庭一起旅行，並分攤Airbnb或小木屋費用，是不錯選擇。

6. 更換保險公司，更換汽車和保險，它每年可能節省數百元。 如果有良好的駕駛記錄，可向保險公司要求折扣，同時也可將汽車和房屋綁定獲得優惠，或擁有某些團體（如教師、軍人、校友）等會員資格，向保險公司諮詢有關折扣信息。

7. 控制各種會員費的開支，根據C+R Research報告，涉及到手機、網路、電影流媒體應用程序會員等每月費用時，美國人在2022年每月平均花費213元。 是時候削減你沒有充分使用的會員支出，每月因此節省100元或更多資金用於儲蓄或投資。

8. 把錢裝入信封的現金填充(cash-stuffing)法，制定現金預算並堅持下去。使用現金比信用卡更對花費數字有真實感。使用現金，真正考慮花費時的成本。 至於那些生活必需品，可使用價格追踪軟件，了解何時購買最划算。

通膨加重旅遊成本，旅遊可與朋友和其他家庭同行。(本報檔案照)
通膨加重旅遊成本，旅遊可與朋友和其他家庭同行。(本報檔案照)

儲蓄 保險 投資

上一則

德州人語／是誰讓中國形象一落千丈？

下一則

鳴槍、酒駕 休城除夕夜逮近50人

延伸閱讀

專家建議：新年理財 分散通膨風險 多元化投資

專家建議：新年理財 分散通膨風險 多元化投資
新年5步驟理財 第1步先查帳戶這個數字

新年5步驟理財 第1步先查帳戶這個數字
Northwestern Mutual專業理財顧問Rick Hu為您2023做好完善財務規劃

Northwestern Mutual專業理財顧問Rick Hu為您2023做好完善財務規劃
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
美Z世代年輕人 想59歲退休

美Z世代年輕人 想59歲退休
想在幾歲退休？Z世代年輕人給出這個數字

想在幾歲退休？Z世代年輕人給出這個數字

熱門新聞

大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
專家建議使用適當除雪和除冰的雪刷、刮冰器(ice scraper)來清除車窗積雪，才不會損壞玻璃或雨刷片。 (記者陳曼玲／攝影)

汽車除雪5不做6該做 冬季風暴中出行注意安全

2022-12-31 10:17
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成