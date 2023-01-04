應州長令 奧斯汀德大禁抖音

德州州長頒發命令，禁止州府員工在州府裝置上安裝抖音，此命令延伸至公立大學。（Fox 26）

KXAN電視台報導，在國家安全擔憂日益增加的情況下，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）禁止在德州政府設備上安裝抖音 （TikTok），此命令延伸至公立大學。

艾伯特日前發給州府機構的信中說「中國共產黨滲透美國的威脅，在各方面繼續增長，抖音從其用戶的設備中收集大量數據，包括他們何時、何地與如何進行網際網路活動等，並將這些敏感資訊提供給中國政府。」

因此德州也發布與其他十幾州類似禁令，禁止州府員工在德州政府設備上使用抖音。

這項禁令也延伸至公立大學。該命令頒發幾天後，奧斯汀德州大學（Univ. of Texas at Austin）通知員工，他們必須「立即從所有德州政府相關的設備上刪除抖音。」

而德州大學（UT）兩個官方抖音帳號，@hookem 和@texaslonghorns ，在艾伯特宣布這項命令前，並未發布過任何訊息。

奧克拉荷馬大學（Univ. of Oklahoma）和奧本大學（Auburn Univ.）禁止學生在大學Wi-Fi上進入抖音App。目前尚不清楚德州的大學是否效仿，但預計艾伯特會採取進一步行動。

當前總統川普（Donald Trump）考慮聯邦禁令時，對抖音數據安全的擔憂上升至聯邦層級。

抖音堅稱美國人的數據並未存儲在中國，但艾伯特對此提出質疑。也有報導稱，字節跳動（ByteDance）計畫使用抖音位置訊息，來監測美國公民 。