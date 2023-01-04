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鳴槍、酒駕 休城除夕夜逮近50人

編譯組／綜合報導
除夕夜，休士頓地區仍能聽見慶祝槍聲。（KHOU 11）
除夕夜，休士頓地區仍能聽見慶祝槍聲。（KHOU 11）

KHOU 11電視台報導，休士頓市警局（HPD）度過一個忙碌除夕夜，局長費納（Troy Finner）表示，警局一個晚上，因非法開槍或酒後駕車，逮捕近50人。

他在推特發布的一份聲明中表示，「我們逮捕五名在市區非法開槍的嫌犯，拘留另外43名酒後駕車者。」

儘管執法官員及早發出警告，然休士頓的除夕夜，部分地區仍可聽見所謂的「慶祝槍響」，費納表示，一名12歲的孩子因慶祝槍聲被流彈擊傷。

這起事件發生於除夕夜凌晨12時30分左右，位於休士頓西南部Sandpiper Drive附近Bellfort大道（Bellfort Blvd.）上的Bellfort村公寓（Bellfort Vilage Apartment）。

費納說，這名女孩緊急送往醫院，所幸並無大礙。

他呼籲知道相關訊息者，可電 713-308-8800或713-222-8477匿名舉報。

另外，在休士頓東端，被稱為EaDo的攝影機，在靠近Texas Avenue和Emancipation附近捕捉到慶祝槍響的畫面。

此外，在KHOU 11電視台工作人員報導休士頓東南部發生的致命刺傷案事件時，於海灣高速公路（Gulf Freeway）和Astoria大道附近街區也捕捉到慶祝性槍聲。

2022年除夕假期間，有九人因非法開槍被捕，警方接獲392次求助電話。那年慶祝槍聲造成兩人受傷，其中一名為八歲孩童。

休士頓 攝影 推特

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