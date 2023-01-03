麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

德州 北部的White Settlement最近新開了一家麥當勞 全外帶店，點餐到取餐全部自助，外送員還有專用領餐區，店員只負責準備餐點。雖然麥當勞的「Accelerating the Arches」計畫還將繼續開設全外帶店，但是到訪的客人卻在社群 平台上留下正反兩極的意見。有些人認為全自助很方便，但反對者卻認為，空蕩蕩的麥當勞感覺很冷冰冰，而且全自助恐怕會導致數百萬人失業。

不過，麥當勞的聲明卻強調，點餐、送餐全自動化，是為了讓員工更專心於製作餐點，而且提高供餐效率，讓本來就只要外帶的客人更加方便。餐廳內，要外帶的客人可以在點餐機（kiosk）點餐，然後再到取餐處拿餐點，毫不費時；餐廳外，設有停車位，也有外送專用車位，都讓點餐、取餐更方便。

麥當勞強調，免去點餐、送餐等雜務的員工更能專心於備製餐點，由機器服務客戶，或是用運輸帶送餐都只是為了更方便，因此他們對於新式麥當勞的效果很滿意。只是網路評價不一，喜歡的很喜歡，但是討厭的卻說，如果全機械化導致失業大增，那他們會開始抵制麥當勞，而且麥當勞的餐本來就普普。不過麥當勞沒有對FOX的詢問作出回應。