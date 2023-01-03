達福僑界祝中華民國國運昌隆

升旗儀式在達拉斯榮光聯誼會成員領唱「梅花」、「中華民國頌」及「國家」歌聲中圓滿完成。（黃依莉提供）

為慶祝中華民國 112年元旦，達福地區中華社團聯誼會1月1日於達拉斯華人 活動中心舉辦元旦升旗典禮暨茶會。

駐休士頓辦事處政治組組長張家華、文教中心副主任黃依莉，以及僑務委員陳世修、僑務諮詢委員牟呈華、谷祖光、孟敏寬、曹明宗等僑領，以及Addison市長周建源、布蘭諾(Plano)副市長曹祖芳等政要皆到場共襄盛舉，與現場200名僑胞在新年第一天參加升旗典禮，展現對台灣的支持及愛國的熱情。

當天活動由達福地區中華社團聯誼會會長鍾開瑞主持，他除對工作團隊不辭辛勞表達感謝外，也祝福新的一年中華民國萬象更新、國運昌隆，人人平安幸福，最後也期盼大家給予新任會長方芸芸持續支持。

張家華致詞感謝達福地區僑胞踴躍參加升旗典禮以及對中華民國政府的一貫支持，他表示達拉斯地區的經貿影響力日漸重要，從去年駐美代表蕭美琴大使參加環球晶圓在達拉斯北邊Sherman 新投資 興建工廠的動土儀式，到今年外貿協會於達拉斯增設辦事處可見一斑，而星宇航空「台北-達拉斯」直航航線也正洽談中，相信達福地區經濟發展及台美關係將更上一層樓。

黃依莉表示僑委會在新的一年持續推動各項業務，其中與大家福利有關的是i僑卡，這張卡全球通用，只要到i僑卡特約商店消費就享有優惠折扣，鼓勵大家積極申請。隨後陳世修、牟呈華、谷祖光、曹明宗、周建源及曹祖芳也分別致詞，祝福大家新年快樂。