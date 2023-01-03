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休城元旦升旗典禮 場面盛大

記者封昌明／休士頓報導
羅復文（左三）與台商會歷任會長合影。（記者封昌明／攝影）
羅復文（左三）與台商會歷任會長合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓中華公所主席賴李迎霞主辦的2023年元旦升旗典禮，一日在僑教中心前廣場隆重登場，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉、僑務委員陳美芬、張世勳、西南管理區主席李雄、美南台灣旅館公會會長陳清亮、前會長嚴杰、台灣同鄉聯誼會、客家會、林西河堂、美南台灣旅館公會、中山學術研究會、廣東同鄉會、同源會、僑聯總會、三民主義大同盟和救國團之友等，都將以整齊的隊伍陸續遊行出場，場面盛大。

大會主持人由台灣同鄉聯誼會會長馮啟豐擔綱，護旗隊依往例仍有榮光會會長左大為領銜，率多位護旗官以整齊的步伐昂首進場，中華民國歌由林天娜等兩位台灣原住民同胞著部落傳統服裝領唱，歌聲嘹亮博得全場民眾熱烈鼓堂歡迎，為2023年升旗活動揭開序幕。

羅復文在致詞時表示，回顧2022年中華民國面對了各種挑戰，但在各界支持下，都安然度過，展望2023年美國在新冠疫情趨緩下，僑社各項活動正陸續開展，僑領們應該多舉辦一些活動來凝聚僑力，並多邀請僑青的加入，為休士頓僑社注入新的活動。

共同主席賴李迎霞說，2022年由於台積電到美國設廠，讓台灣的能見度浮現在世界舞台，她期望2023年台灣能更上一層樓。為了這場升旗典禮，賴李迎霞特邀僑社著名的元極舞社負責人王碧珠老師率領的團隊做為開場,，為僑胞帶來精彩的節目「新年揮舞紅扇、祝好運、強強滾」，以豪氣萬分的氣勢為元旦升旗典禮帶來高潮。

元旦升旗典禮後，中華公所在僑教中心的大禮堂，共同主席李迎霞特別安排了元旦茶會，提供精美的西點、休士頓經文處羅復文處長和僑教中心主任王盈蓉將頒發榮譽職的聘書和其他獎項，茶會也提供精彩的表演和抽獎活動。國泰銀行、美南銀行、金城銀行等均提供了精美禮品，讓前來參加典禮的僑胞們帶來回新年的好運道。

依往例榮光會擔任旗護任務。（記者封昌明／攝影）
依往例榮光會擔任旗護任務。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左）與中華公所共同主席賴李迎霞（前排右）率領全...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（前排左）與中華公所共同主席賴李迎霞（前排右）率領全僑齊唱中華民國國歌。 （記者封昌明／攝影）
台灣原住民林天娜（圖左）與鄉親一同領唱中華民國國歌。（記者封昌明／攝影）
台灣原住民林天娜（圖左）與鄉親一同領唱中華民國國歌。（記者封昌明／攝影）
由王碧珠老師率領的團隊以「新年揮舞紅扇、祝好運、強強滾」，豪氣萬分的氣勢為元旦升...
由王碧珠老師率領的團隊以「新年揮舞紅扇、祝好運、強強滾」，豪氣萬分的氣勢為元旦升旗典禮帶來高潮。 （記者封昌明／攝影）

2023 休士頓 中華民國

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