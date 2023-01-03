休城元旦升旗典禮 場面盛大

羅復文（左三）與台商會歷任會長合影。（記者封昌明／攝影）

由休士頓 中華公所主席賴李迎霞主辦的2023 年元旦升旗典禮，一日在僑教中心前廣場隆重登場，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉、僑務委員陳美芬、張世勳、西南管理區主席李雄、美南台灣旅館公會會長陳清亮、前會長嚴杰、台灣同鄉聯誼會、客家會、林西河堂、美南台灣旅館公會、中山學術研究會、廣東同鄉會、同源會、僑聯總會、三民主義大同盟和救國團之友等，都將以整齊的隊伍陸續遊行出場，場面盛大。

大會主持人由台灣同鄉聯誼會會長馮啟豐擔綱，護旗隊依往例仍有榮光會會長左大為領銜，率多位護旗官以整齊的步伐昂首進場，中華民國 歌由林天娜等兩位台灣原住民同胞著部落傳統服裝領唱，歌聲嘹亮博得全場民眾熱烈鼓堂歡迎，為2023年升旗活動揭開序幕。

羅復文在致詞時表示，回顧2022年中華民國面對了各種挑戰，但在各界支持下，都安然度過，展望2023年美國在新冠疫情趨緩下，僑社各項活動正陸續開展，僑領們應該多舉辦一些活動來凝聚僑力，並多邀請僑青的加入，為休士頓僑社注入新的活動。

共同主席賴李迎霞說，2022年由於台積電到美國設廠，讓台灣的能見度浮現在世界舞台，她期望2023年台灣能更上一層樓。為了這場升旗典禮，賴李迎霞特邀僑社著名的元極舞社負責人王碧珠老師率領的團隊做為開場,，為僑胞帶來精彩的節目「新年揮舞紅扇、祝好運、強強滾」，以豪氣萬分的氣勢為元旦升旗典禮帶來高潮。