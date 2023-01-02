德州產業稅法、司法改革 1/1上路

德州議會於2021年簽署的影響學區的產業稅法、司法改革相關法案，於元旦起生效。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，隨著進入2023 年新的立法會期，2021年通過和簽署的法律，包括對產業稅( property tax )進行全面修訂，對德州 司法部門及其他部門進行全面改革等相關法案，於元旦起生效。

限制公立學區 徵稅權力

德州2023年頒布最重要法案之一，是修訂德州教育法、政府法和稅收法的全面法案。

其中SB12法案，限制公立學區對選民徵收產業稅的權力，特別是限制學區對「老年人或殘疾人士」徵收產業稅金額。

學區該如何彌補新法可能造成的收入損失？在法律眾多的條款中，有一條規則，是替即將到來的產業稅減免而面臨預算短缺的學區提供資金。

2021年簽署的另一項直接影響德州公立學校資金來源的法案是HB 1525，該法限制學區從產業稅中獲得收入。

允許民眾進法院數據庫

2023年德州法律另一項重大改革，是2021年9月通過的HB 3774法案。

該法允許公眾查閱德州法院文件數據庫，這是重要的一步。但有一個條件，民眾想要進入該數據庫，需獲得德州最高法院授權。

HB 3774還將通過創建十個地區法院、五個法定縣法院，一個法定遺囑認證法院和一個刑法治安法院來重組德州法院系統。

該法其他顯著變化，還包括授予某些縣地方法官對刑事訴訟管轄權，以及修訂法院間移交案件程序，包括用於法院之間的文件標準化等。

不限制使用替代製冷劑

2021年通過的SB 1210法案，禁止地方建築法規規定不准使用「根據42 U.S.C. 767 1k授權的替代製冷劑」，這指的是聯邦清潔空氣法（Clean Air Act）中的相關規定。

換句話說，在SB 1210法案下，建築法規不能限制建築商使用聯邦政府「清潔空氣法案」授權的替代製冷劑。