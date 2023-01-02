美南大專院校聯合會 歲末歡聚

聯合會年終聚餐合影。聯合會會長何怡中 (前排左六)、第一副會長戴珮青 (前排左三)、僑教中心主任王盈蓉 (前排右六)、副主任黃依莉 (前排右五)。（大專校聯會提供）

隨著Covid疫情 趨緩，美南大專院校聯合會 (簡稱「聯合會」，JCCAA) 在歲末年終邀請各台灣大專院校休士頓 校友會代表們與聯合會團隊齊聚一堂，於2022年12月10日在休士頓華僑文教中心聯誼聚餐，以強化後疫情時期與各校的聯結，並活絡各校友會之間的關係及情感。

年終聚餐當天逾50位代表共襄盛舉，包含聯合會理事、顧問和來自18 個會員校友會的會長和代表們出席。

聯合會會長何怡中歡迎各校代表並介紹執行團隊，強調團隊合作的可貴，並珍惜這個難得的齊聚時刻。席間，休士頓僑教中心王盈蓉主任向各校代表佳節問候，並特別點出聯合會老幹新枝的蓬勃氣象，相信在年輕一代的熱忱服務和資深顧問的澆灌支援下，會務蒸蒸日上。

聯合會理事會代表劉美玲亦致詞肯定會長何怡中自六月接任聯合會以來的活動成果。隨著各校代表享用精緻餐點，聯合會播放由謝家鳳精心製作的2022年活動影片，回顧以台灣留學生和僑青為主體的搭僑計畫、排球聯賽、跨域職涯論壇和良師顧問計畫，以及面向在地僑胞的風雅集生活講座和社區服務。

活動尾聲，會長預告2023 年上半年度的活動，包含僑胞第二代的獎助學金申請、牛仔節路跑，以及2023年2月5日的新春團拜活動，同時邀請各校友會代表們共同發想成就新春團拜活動。透過這次分享互動，各校友會代表們對彼此更加認識，和樂融融，聯合會相信各校友會代表們未來能互相支援，共同壯大，並期許新春團拜展現一番新氣象。

與會校友會依筆畫羅列如下：文化大學、世新大學、中興大學、北一女高中、台北科技大學、台灣大學、台灣藝術大學、成功大學、東吳大學、東海大學、師範大學、淡江大學、清華大學、陽明交通大學、銘傳大學和靜宜大學。本次聯歡由第二副會長邱珮冠和鐘惠盈共同策畫，聯合會團隊戴珮青、林恂、石思孟、蔡宗霖、楊劭苹、辜千慈、蕭瑋獻、陳治綱等成員協力活動餐點和場地的準備。活動當天聖誕裝飾繽紛，充滿濃濃節慶氛圍，主持鐘惠盈幽默風趣地引導議程，活潑溫馨。

聯合會近期活動請請關注JCCAA網站(https://www.jccaa.org/)。