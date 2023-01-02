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嫌技師修車費太貴 6男上門槍決

編譯組／綜合報導
遭殺害的修車技師路易斯卡西亞斯。(KHOU電視台)
遭殺害的修車技師路易斯卡西亞斯。(KHOU電視台)

休士頓一家修車鈑金廠，一位顧客不願付500元的修理費，23日(周五)下午帶了五名男子一同前來持槍索車，29歲的修車技師被追到以後，在停車場上遭行刑式槍決，歹徒的凶殘程度令民眾震驚。

休士頓的KTRK電視台報導，遭殺害的修車技師是路易斯卡西亞斯(Luis Manuel Casillas)，修車廠位於北高速公路(North Freeway)的7600街段。他的姊姊珊迪卡西亞斯(Sandy Casillas)指出，她從命案目擊者處得知，當天一位顧客把皮卡小貨車送來修，修好以後路易斯開出的帳單是大約500元，那位顧客心裡不爽，認為路易斯是漫天開價。顧客沒付錢拿不回車，憤恨離去後不久帶來五名男子，六條大漢與路易斯大聲爭執。

接著六名男子中有人掏出手槍，路易斯眼看苗頭不對反身快步逃跑，六人在他身後追趕。路易斯後來被六人追到，抓回修車廠的停車場，逼迫他跪下道歉。路易斯跪在地上向那些人道歉求饒，表示顧客可以不付錢把車取走，但那些歹徒還是不放過他，用槍口指著他的頭開了一槍，然後把修好的皮卡開走。

警方接到報案後前來處理，召請救護車前來急救，但路易斯已經氣絕。路易斯29歲就離開人世，留下妻子和各是兩歲和三歲的女兒，而這件命案又發生在聖誕節之前，令他的親友特別痛心。休士頓市警局則表示，正在調閱修車廠以及四周商店的錄像，務必要把這宗極其凶殘的血案偵破，把那六名匪徒繩之以法。

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