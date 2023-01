華裔血統姊妹企業家 上脫口秀獲2.5萬

華裔血統的美蘭席曼內茲姊妹的「女孩美妝品」在脫口秀節目上意外獲獎。(Chica Beauty臉書)

有四分之一華裔 血統的美蘭席曼內茲(Mei-Lon Jimenez)和妹妹共創的「女孩美妝品」(Chica Beauty)最近屢獲殊榮,12月16日她們上珍妮佛哈德森脫口秀(Jennifer Hudson Show)時獲得2萬5000元小企業獎金,讓她們喜出望外。

美蘭的外公是華裔,美蘭的外婆是西裔,當美蘭出生的時候,母親說要把她命名為Mei-Lon Lee Jimenez,父親同意了。完成學業以後,她和妹妹通妮席曼內茲(Toni Jimenez)一起在2019年11月創立女孩美妝品公司,因為她們的姓氏和血緣,一般人都以為她們是拉丁美女(Latina Beauties ),但她們自稱是「姊妹企業家」(sisterpreneurs),她們選擇聖安東尼奧作為創業的地點,妹妹駐守在德州,但姊姊是住在南加州的洛杉磯 。

秉持「淡妝表達自然美與自信」的原則,她們開發出一個種類不多的系列,包括唇膏(lipsticks)、睫毛膏(mascara)和幾種美妝護膚產品,價錢也不貴,適合社會大眾使用。在12月16日播出的珍妮佛哈德森脫口秀上,主持人訪問過兩位姊妹之後,突然拿出一張巨大的2萬5000元支票,兩人才知道她們獲得美國銀行(Bank of America)與萬事達信用卡(Mastercard)聯合頒發的傑出小企業獎。

雖然那一集的秀已經播過,但在YouTube 頻道(YouTube channel)上仍然可以用@JenniferHudsonShow來搜尋觀賞。身為少數族裔女性的美妝產品企業家,席曼內茲姊妹深深了解在這個行業出頭的困難度,她們在社區內以實際行動鼓勵、協助女孩與職業婦女發揮自己的天分,勇敢自信的開創出自己的一片天,與她們合作的非營利組織包括「聖安東尼奧穿出成功」(Dress for Success San Antonio)、「聖安東尼奧女孩企業」(Girls Inc. of San Antonio)。

另外,洛杉磯商業報(Los Angeles Business Journal)在2021年3月把兩位姊妹並列為「最多元、最平等與最包容」(diversity, equity and inclusion)的五位頂尖企業領導者之一。