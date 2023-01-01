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休士頓市長：慶祝新年勿開槍 最重囚一年

編譯組／綜合報導
休士頓市長特納（第二排右），休士頓市警局局長芬納（第二排左）呼籲民眾安全慶祝新年。（KPRC）
休士頓市長特納（第二排右），休士頓市警局局長芬納（第二排左）呼籲民眾安全慶祝新年。（KPRC）

休士頓紀事報報導，休士頓市官員日前在記者會上要求居民，周末務必「安全慶祝」新年降臨。

包括休士頓市長特納（Sylvester Turner）、休士頓市警局長芬納（Troy Finner）、休士頓犯罪制止者辯護律師卡漢（Andy Kahan）等出席當天記者會。警方警告休士頓居民，不要在未經授權的區域燃放焰火爆竹，也不要對空鳴槍，保持清醒等。

「我們希望人們享受年節活動，但開槍，讓兒童接觸槍枝，可能會導致真正悲劇」特納說，「此外，永遠記住上升必然會下降，若對空鳴槍，子彈會以更大的力量和速度落下。」

根據特納說法，對空開槍，也可稱為「慶祝槍聲」（celebratory gunfire）是A級輕罪，最高可判一年監禁和4000元罰款。

芬納補充，該部門在2022年新年慶祝活動中，接獲390多起電話，逮捕九人，有兩人在2022年來臨的鐘聲中喪生。「我們只希望居民可以負責任的慶祝新年」他說。

對酒後駕車，芬納態度堅決「零容忍」他說「這是種100%可以於防犯罪的行為，不要酒後駕車。」

根據德州交通廳網站數據，哈里斯縣（Harris）2021年發生4140起酒後駕車事故和174起相關死亡事故。這些數據幾乎是達拉斯2259起酒後駕車事故和97起相關死亡事故的兩倍。

芬納也要求31日晚間在俱樂部和酒吧慶祝的民眾，凌晨2時關閉後即時離開，不要於停車場閒逛，「讓我們安全的結束今年，以正確的方式迎接2023年降臨。」

休士頓 德州

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