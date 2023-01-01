元旦溫暖罩霧霾 休士頓能見度恐近零

元旦可能出現霧霾情況，休士頓地區能見度趨近於零，民眾需小心。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，2023年元旦假期，休士頓 迎來好天氣，但首席氣象學家赫爾佐格（Travis Herzog）表示，休士頓恐有個充滿霧霾、溫暖的元旦。2日（周一）晚將出現強烈或嚴重雷暴。

國家氣象局表示，31日午夜鐘聲響起時，休士頓天氣乾燥，溫度約50多度左右，1日白天高溫 達70度。然而31日晚間的天候情況，有利於濃霧降臨，並與焰火產生的煙霧結合，從而降低能見度和空氣質量。

赫爾佐格說，地面附近快速冷卻，會導致一種稱為逆溫（temperature inversion）的天氣現象，大氣溫度愈高，空氣愈暖，這與大氣中通常會發生的情況相反。

逆溫使空氣穩定，也會讓污染物和其他顆粒物滯留在地面附近，導致濃霧形成。當濃霧與焰火的煙霧結合成霧霾，能見度將趨近於零。

類似情況發生在2019年元旦，該年的天氣情況，導致多起車禍 和許多狂歡者被迫滯留當地。

赫爾佐格認為這次不會那麼極端，因31日晚間會吹微弱的南風，霧霾不會像2019年那樣嚴重。

穩定的天氣持續至2日，當天上午可能會出現陣雨和雷暴，下午增加覆蓋範圍。晚間還可能出現強烈的雨量與雷暴，部分地區恐發生山洪暴發。