休士頓2022年股市領跑全美 獲評選「權力城市指數」榜首

CNBC「權力午餐」節目將休士頓評選為「權力城市指數」（Power City Index）第一名。（CNBC）

休士頓 紀事報報導，CNBC 「權力午餐」（Power Lunch）節目，將休士頓列為「權力城市指數」（Power City Index）第一名，2022年股市表現領跑全國。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）接受主持人沙利文（Brian Sullivan）與艾文斯（Kelly Evans）採訪時表示，「我對這座城市現狀感到自豪，過去20多年，我們實現許了經濟多樣化。」

所謂「權力城市指數」，是根據美國37個城市的前11-12大公司進行計算，對所有股票 進行平均加權，並對2022年初至今的股票表現進行平均。

CNBC節目稱，總部位於休士頓的公司，2022年股市上漲12.3%，主要是因石油 和天然氣支柱的股價飆升。西方石油（Occidental Petroleum）2022年股市增長119%，埃克森美孚（Exxon Mobil）今年增長超過79%。

雖然特納將休士頓吹捧為事業能源之都，但表示該市現正專注「能源轉型」（energy-transition）。他並呼籲人們注意2020年宣布的「彈性休士頓計劃」（Resilient Houston Plan），「目前重點是在該市建立清潔技術、氣候技術公司，專注清潔氫，碳資本利用和儲存等。」

綠城實驗室（Greentown Labs）自東岸擴展至休士頓以來，「超出他們最大預期」。該公司網站標榜自己是「北美最大氣候科技創業孵化器」，目標是「通過解決氣候危機創業與合作」。

除能源公司，特納還解釋醫療保健市場如何繼續幫助增加休士頓經濟實力。他表示，德州醫療中心（Texas Medical Center）已成為世界上最大的醫療中心，未來幾年規模將擴大20%至25%。

他說，幾十年來替休士頓經濟提供動力的行業和公司成功，每年有更多人湧向這座城市。包括NRG、惠普和Axion在內的公司都認為，休士頓是最好的總部所在地。