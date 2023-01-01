休士頓去年查獲780萬劑芬太尼「足以毒死全城所有人」

看似五彩繽紛的芬太尼藥丸，背後暗藏藥頭詭計。（FOX）

聯邦緝毒局（DEA）2022年在休士頓 地區查獲兩倍於去年的芬太尼毒品 ，共有780萬劑，這個量可以殺死所有大休士頓地區的人，可見數量之駭人。遭受傷害的青少年也越來越多，緝毒局正在追查的案件就超過70起，最年輕的死者只有14歲，因此幹員呼籲父母，盡早跟孩子說清楚芬太尼的害處，這樣才能避免他們受害。

緝毒局幹員Tracey Mendez說，休士頓地區的芬太尼過量案件急遽增加，因此緝毒局已經鎖定藥頭，並起獲大量毒品。芬太尼的效力是海洛因的50倍，而且成癮性極高，因此藥頭都將芬太尼混進其他毒品，甚至一般成藥與看似無害的藥丸，但是緝毒署幹員強調，一旦成癮之後，他們的客源就會越來越多，說他們只顧賺錢、不顧死活一點都不誇張。

一名父親McGuffin告訴FOX，他的兒子曾經三度用藥過度，2020年11月還曾因為芬太尼在醫院裡躺了18天，靠著呼吸器才活了過來，但不幸的是，最後還是在2021年因為用藥過量而死。這些芬太尼就跟彩虹糖果一樣，吸引好奇的青少年使用，但卻不知彩衣後面隱藏著惡魔。