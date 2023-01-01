天然氣供應出包 搶修專線沒人接 德州州長下令調查

面臨冰風暴，德州供暖又出問題。（報系資料照片）

德州 再度面臨強烈極地風暴 ，但供暖網絡再度出包，天然氣 大廠Atmos Energy在12月23日於德州中部與北部出現管線減壓問題，導致200萬戶沒有暖氣可用。當地的住戶向KXAN電視台反映，瓦斯爐可以用，但是空調機的氣壓卻不足、無法提供暖氣，時間約莫70分鐘，但是打了Atmos Energy搶修專線卻沒人接。

Atmos Energy先前確實呼籲用戶節省用量以便大家都能過個平安夜，但是供暖出包還是惹毛德州州長艾伯特。他在寫給管理機關鐵道委員會主席Christi Craddick的信中強調，「才剛要進入冬季，Atmos Energy本來就應該確保天然氣供應的穩定，但是出了問題，他們既不向州級機關求援，又無法解決問題，因此主管機關必須在幾周內徹查，並做出明確行動，不能坐視問題再度發生。」

KXAN發現，Atmos Energy已經刪除了呼籲用戶節省用量的推文，而Atmos Energy給德州論壇報的聲明卻說，他們有準備但是沒想到情況會那麼糟，以致部分客戶沒有瓦斯可用，「這真是不可接受」。鐵道委員會證實，知道Atmos Energy 23日出現部分地區失壓的問題，但是Atmos Energy承諾會全力改善，而且客服中心運作正常。