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恆豐銀行2022年營收新高 年終獎金16周、每股股利3.5元

【休士頓訊】
恆豐銀行董事長吳文龍（右八）率董事會成員宣布，2022年該行收益再創新高，將發給員工年終獎金16周薪金，派發股利為每股$3.50。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行董事長吳文龍（右八）率董事會成員宣布，2022年該行收益再創新高，將發給員工年終獎金16周薪金，派發股利為每股$3.50。（記者封昌明／攝影）

恆豐銀行12月29日 在Blue Onyx Bistro舉行2022年度年終財報記者會，恆豐銀行吳文龍董事長、高成淵副董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、陳文全、莊興華、吳國寶、董事兼總經理張永男等都出席本次年終記者會，Chief Lending Officer Fion Chen、1st Assistant Chief Lending Officer Monnie Mak、公關經理Jennifer Zhou、董事長秘書Lisa Li等列席。

吳文龍首先歡迎各位媒體朋友的出席，並感謝媒體朋友在2022年對於恆豐銀行工作的支持。他說，時間過得真快，轉眼之間已接近年底，回顧即將過去的2022年，是辛苦的一年，付出的一年， 同時也是收穫的一年，今年是恆豐銀行自創行以來收益最高的一年，稅前收入突破7000萬，同時，年底前OCC檢查，在各方面都贏得了高度認可與好評。

三年的疫情，每個行業都面對巨大的挑戰，恆豐銀行在三年的疫情期間卻取得了前所未有的好成績，首先，2020年8月總資產突破20億大關，邁入新的里程碑。今年更上一層樓，總資產已達25億，同時稅前年收益7仟零40萬（Before Bonus），取得了創行以來最高年收益 。在經濟環境動盪不安，全球經濟放緩的今天，能取得如此優異成績實在不是一件容易的事情，這同全體董事及員工多年來持續不懈的努力是分不開的。

今年，恆豐銀行的總資產已達25億， 年總盈利稅前7040萬 （Before Bonus），資產報酬率（ROA）達2.38%， 投資報酬率 （ROE）20.4% （Before Bonus ），此業績在全美513家大型銀行中名列前十名。為感謝全體員工的辛勤付出，今年的員工年終獎金是16周的薪金，2022年派發股利為每股3.50元。

吳文龍表示，自疫情以來，恆豐銀行的營運未受外部環境的影響，貸款始終成強勁上升趨勢，同時銀行加強內部機制管理，達到良好運營成本管控目標，得以在年終對股東，對社區民眾交出令人滿意的成績。 明年恆豐銀行將邁入建行25周年，他感謝恆豐銀行的忠實客戶長期以來對於恆豐銀行的信任，多年來與恆豐銀行風雨兼程一路前行。感謝社區提供很好的平臺，讓作為社區銀行的恆豐銀行能盡己所能為社區發展提供帮助，以盡社區銀行應盡之社會責任。 相信2023年恆豐銀行會更上一層樓，向社會，向社區，向民眾交出更優異的成績單，以迎接建行25周年。

恒豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋，38位員工的開始，經過24年兢兢業業的努力，正步入大型銀行的標準，成為目前總資產達25億、員工超過247人、擁有總行和分行20處及一個Loan production office的本地創立之大型華資銀行。恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。

疫情 貸款 投資

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