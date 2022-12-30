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美南台灣旅館公會 感恩惜別餐會

記者封昌明／休士頓報導
友情客串燒烤店是敦煌廣場三角窗地位置優越。（記者封昌明／攝影）
友情客串燒烤店是敦煌廣場三角窗地位置優越。（記者封昌明／攝影）

美南台灣旅館公會為感謝各位理事、會員及相關廠商社團，在過去一年來的支持，也為長期支持該會的台灣中油駐美總經理陳玉山榮調回台，12月29日在中國城的「友情客串」舉行感恩惜別餐會，駐休士頓台北經文處處長羅復文、組長張家華、僑中心主任王盈蓉、副主任黃依莉、西南管理區主席李雄、美南銀行資深董事長李昭寬、林富桂律師等均與會同歡，場面熱鬧。

晚會主持人由美南台灣旅館公會會長陳清亮主持，他秉持幽默談笑的風格，逗樂了全場來賓為晚會揭開序幕，他同時表示，中油駐美總經理陳玉山自從派到休士頓後，隨即與僑社各大社團打成一片，雖然僅有短短三年，卻好像認識了3、40年，感情相當深厚，日後不論在台北或美國，都將是一生的朋友。

羅復文感謝美南台灣旅館公會，在陳清亮會長及陳美芬僑務委員的帶領下，全力支持政府的各項活動，他深致謝意。特別是餐會選在台味十足的「友情客串」Friendship BBQ Houston舉行，這裡除了有時下最夯的烤串、麻辣涮鍋外，還有不可錯過店家招牌菜，烤泰國蝦和台灣臭豆腐，配上大家力挺的「台灣啤酒」，今天可說是賓主盡歡。

「友情客串」地址：9889 Bellaire Blvd Suite D-238, Houston, TX 77036，電話：（832)6178311、營業時間：下午4時至凌晨2時。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（左三）等來賓與「友情客串」老板DiDi王相見歡。 ...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（左三）等來賓與「友情客串」老板DiDi王相見歡。 （記者封昌明／攝影）
羅復文（右二）與各大僑團代表同歡。（記者封昌明／攝影）
羅復文（右二）與各大僑團代表同歡。（記者封昌明／攝影）

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