蝙蝠凍僵 善心人療養後1544隻回放

休士頓人道協會救起很多受凍的蝙蝠。(Houston Humane Society臉書)

聖誕大寒流把許多休士頓 地區的蝙蝠凍僵，慈善機構派人去撿取凍僵掉在地面的活蝙蝠，經過幾天的保暖與療養後，28日(周三)晚間有1544隻被放回原生的居住地。

蝙蝠是哺乳類溫血動物，但是因為體積很小，抵抗嚴寒天氣的能力比較差。休士頓人道協會(Houston Humane Society)和德州 野生動物復健聯盟(Texas Wildlife Rehabilitation Coalition)在上一波寒流到達之前，就已經預期會有許多蝙蝠會凍僵，然後從他們倒掛的地點掉到15-30呎下的地面上，如果不把他們撿回來放在溫暖的地方，他們很可能會被凍死。

22日晚間到23日清晨是最冷的時段，許多善心人士加入找尋凍僵蝙蝠的行列，休士頓的沃街橋(Waugh Drive bridge)以及梨城(Pearland)的菲特路橋(Fite Road Bridge)是南德州最著名的蝙蝠聚居點(bat colonies)，到23日早晨眾人一共撿到1544隻凍僵的蝙蝠，獸醫估計其中有大約700隻已經進入「低體溫休克」(hypothermic shock)的階段，如果不及時施救，很可能死亡。

德州多數的蝙蝠是墨西哥 無尾蝙蝠(Mexican free-tailed bats)，他們在傍晚的時候開始飛出洞穴，在夜空中捕食昆蟲為食。休士頓人道協會主任沃維克(Mary Warwick)指出，撿回來的蝙蝠依照撿到的地點分別放在有註記的狗籠裡，周三晚上大多數被救回的蝙蝠已被放回各別的地點，確保他們都回到原來居住的群落。

沃維克指出，嚴寒的天氣固然威脅到蝙蝠的生存，氣候暖化造成的變化也讓蝙蝠較難生存，譬如體溫過高(overheating)和食物來源減少。另外她又表示，救助這批凍僵蝙蝠的行動中，最困難的地方其實是讓蝙蝠吃東西，因為蝙蝠都是在飛行中進食，不飛的時候不知道怎麼吃東西，所以善心人士必須用「填鴨法」(force-feeding)把食物塞進他們的嘴裡。