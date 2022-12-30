菲裔死囚怨脫口秀影響陪審團

Gabriel Hall(Brazos County Jail)

2011年轟動德州 的農工大學教授夫婦刺殺案，菲律賓裔兇嫌霍加俾(Gabriel Hall，見圖，縣立監獄 照)在2015年遭判死刑，他的律師團隊28日(周三)向聯邦最高法院提出請願，指出是脫口秀「中央喜劇」讓霍加俾成為死囚。

德州農工大學(Texas A&M)的主校區在大學城(College Station)，2011年10月10日，農工大學退休教授夏阿(Edwin Shaar)的住宅遭暴徒入侵，嫌犯用刀猛刺教授夫婦，教授傷重身亡，他的夫人被送醫救治以後倖存。警方循線逮捕到18歲的凶嫌霍加俾，他當時是農工大學附屬高中(A&M Consolidated High School)的學生，他向警方坦承案子是他犯下的。

在等候審判期間，霍加俾被關在布拉佐斯縣拘留所 (Brazos County Jail)，2015年笑匠傑夫羅斯(Jeff Ross)被允許到拘留所為「中央喜劇」(Comedy Central)錄製一集節目，監獄官員把霍加俾提供給羅斯採訪，那一集播出以後引發相當大的影響，最重要的一點是，在庭審期間羅斯把節目內容提供給陪審團做證據，影片中還包括了一些沒在電視上播出的片段。

庭審中陪審團最後做出死刑的判決，霍加俾在死囚列(death row)上排隊，等候接受致命注射(lethal injection)的處死。霍加俾的律師團向德州刑事上訴法庭(Texas Court of Criminal Appeals)申訴失敗，28日向聯邦最高法院提出請願，指出把電視秀放給陪審員看，違犯了美國憲法的第六修正案，該修正案保障被告可以有不偏袒的陪審團(impartial jury)作裁決。

現年29歲的霍加俾是1993年出生於菲律賓的宿霧市(Cebu City)，6歲之前住在孤兒院裡，他的生父是一名謀殺犯。他的本姓是艾斯皮諾沙-卡拿大(Espinosa-Cañada)，11歲的時候被美國的霍氏夫婦Wes and Karen Hall領養。霍加俾的律師愛德華茲(McKenzie Edwards)指出，霍加俾坦承犯案，但他應該被判處終身監禁而非死刑。