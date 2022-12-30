德州2020選務 無重大缺失

德州州務卿史考特。（FOX）

德州 州務卿史考特（John Scott）19日公布2020年選務監察報告，除了新冠疫情 相關的挑戰外，沒有發生選舉舞弊或其他重大缺失。史考特並說，他對2022年底的期中選舉同樣具有信心，將會是德州有史以來最安全、最透明的一場選舉。

2020年選務監察針對四個大縣，分別是哈里斯縣、達拉斯縣、泰倫特縣與柯林縣。359頁的報告雖然發現一些異常，但是整體來說，還是強化了包括史考特在內的選務專家與督察員的觀點，即2020年的選舉沒有大規模的舞弊，德州人對未來的選舉也應有信心。

報告指出，選務機關只要遵守德州選舉法與各縣的程序，德州選民都應該高度肯定選舉結果的正確度。前任總統川普不斷強調2020年選舉的正當性，州務卿辦公室也因此對四縣選務展開稽核，但最後的結果並未顯示存在疑雲。

同時，德州議會新的會期即將在2023年1月10日開議，在眾多選舉法規議案中，Senate Bill 1格外顯眼，因為該案強化了郵遞投票 的身分確認措施，禁止免下車投票與24小時投票，也限制了提前投票的每日時間。但報告卻指出，2022年選舉中的許多不正常狀況，主因都是新冠疫情與選務人員短缺。但未來類似問題不會對選務構成障礙，包括SB 1所規範的行為。

整體說，哈里斯縣是問題最多的一縣，包括14個投票點的行動投票箱監管不夠周嚴，另外投票電子紀錄也與監察報告有所出入。哈里斯縣府當天未做回應，但他們先前曾經強調，州務卿辦公室所謂的加強監督不適當，且構成妨害選務。

泰倫特縣的草根保守團體曾經大肆宣揚2020年選舉有問題，但報告卻顯示該縣的選務有序且透明。縣選務長Heider Garcia當天回應，他很欣慰，因為該縣選民可以相信選務工作，同樣也能相信選舉結果。因為報告也稱柯林縣是德州其他地方選務應該學習的模範，Heider Garcia因此表示他會參考柯林縣的做法。

不過，報告指出，以達拉斯縣來說，許多不同來源的計票數據就不一樣，包括郵遞選票的數據，與一人多次投票的「幽靈選票」。達拉斯縣選務官員當天未做回應。雖然史考特2022年底就將卸任，但他還是不斷強調，監察報告將能給明年開議的議會許多重要意見。