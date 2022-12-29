航班取消 高中女籃隊租車開16小時參賽

德州里潘高中的女子籃球隊租了三輛廂型車開了16小時赴佛州參賽。(里潘高中臉書)

福和市(Fort Worth)里潘高中的女子籃球校隊早已報名參加在佛州 奧蘭多舉行的系列錦標賽，但她們的西南航班臨時被取消，最後是租了三輛廂型車開了16小時參賽。

里潘高中(Lipan High School)是位於福和市西南的郊區農業帶，該校的女籃隊一年前就已經報名參加在佛州奧蘭多(Orlando)的錦標賽，球員們很興奮的為旅費做籌款活動，每人的機票、食宿費用共要500元，參加比賽之外還要遊環球影城 (Universal Studios)和迪士尼世界(Disneyworld)等的經典觀光勝地。

她們在過完聖誕節以後，26日(周一)大清早抵達樂芙機場(Lovefield)，才發現西南航空取消了她們的航班，而且那天西南航空的系統出了大問題，全國的航班中68%被取消，因此也沒辦法排上稍後的航班，教練、隊職員、隨行家長和球員全都傻眼。

球員和家長在機場發推特向許多名人富商求救，包括達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)的東家馬克庫班(Mark Cuban)、出身於德州 的名演員馬修麥康納(Matthew McConaughey)、賽車組織NASCAR等等。在善心人士的幫助之下，她們最後租了三輛廂型車從北德州往東開，一路上只有吃快餐、上廁所的時候稍作停留，終於在16小時之後開到了奧蘭多，那時已是27日(周二)清晨5點多。

一群人各別進到自己的旅館房間沖個澡、小睡了半個小時，馬上又起身到旅館的餐廳吃早餐，然後出發到環球影城去玩。主辦單位得知她們的延誤之後，把賽程做了更動，免得她們必須棄權。里潘高中的第一場比賽是在27日傍晚6時30分開始，對手是奧蘭多當地的美景湖高中(Lake Buena Vista High School)，她們在那場比賽中獲勝，進入最後四強的半決賽(semifinal)。