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航班取消 高中女籃隊租車開16小時參賽

編譯組／綜合報導
德州里潘高中的女子籃球隊租了三輛廂型車開了16小時赴佛州參賽。(里潘高中臉書)
德州里潘高中的女子籃球隊租了三輛廂型車開了16小時赴佛州參賽。(里潘高中臉書)

福和市(Fort Worth)里潘高中的女子籃球校隊早已報名參加在佛州奧蘭多舉行的系列錦標賽，但她們的西南航班臨時被取消，最後是租了三輛廂型車開了16小時參賽。

　里潘高中(Lipan High School)是位於福和市西南的郊區農業帶，該校的女籃隊一年前就已經報名參加在佛州奧蘭多(Orlando)的錦標賽，球員們很興奮的為旅費做籌款活動，每人的機票、食宿費用共要500元，參加比賽之外還要遊環球影城(Universal Studios)和迪士尼世界(Disneyworld)等的經典觀光勝地。

　她們在過完聖誕節以後，26日(周一)大清早抵達樂芙機場(Lovefield)，才發現西南航空取消了她們的航班，而且那天西南航空的系統出了大問題，全國的航班中68%被取消，因此也沒辦法排上稍後的航班，教練、隊職員、隨行家長和球員全都傻眼。

　球員和家長在機場發推特向許多名人富商求救，包括達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)的東家馬克庫班(Mark Cuban)、出身於德州的名演員馬修麥康納(Matthew McConaughey)、賽車組織NASCAR等等。在善心人士的幫助之下，她們最後租了三輛廂型車從北德州往東開，一路上只有吃快餐、上廁所的時候稍作停留，終於在16小時之後開到了奧蘭多，那時已是27日(周二)清晨5點多。

　一群人各別進到自己的旅館房間沖個澡、小睡了半個小時，馬上又起身到旅館的餐廳吃早餐，然後出發到環球影城去玩。主辦單位得知她們的延誤之後，把賽程做了更動，免得她們必須棄權。里潘高中的第一場比賽是在27日傍晚6時30分開始，對手是奧蘭多當地的美景湖高中(Lake Buena Vista High School)，她們在那場比賽中獲勝，進入最後四強的半決賽(semifinal)。

佛州 德州 環球影城

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