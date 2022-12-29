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中華公所邀全僑參加元旦升旗

記者封昌明／休士頓報導
元旦升旗典禮，將邀請元極舞社表演精彩節目。（賴李迎霞提供）
元旦升旗典禮，將邀請元極舞社表演精彩節目。（賴李迎霞提供）

中華公所共同主席李迎霞和黃以法敬邀休士頓僑胞踴躍出席元旦升旗典禮，今年的升旗典禮，主辦單位邀請僑社著名的元極舞社負責人王碧珠老師率領的團隊做為開場,，為僑胞帶來精彩的節目「新年揮舞紅扇、祝好運、強強滾」，將以豪氣萬分的氣勢為元旦升旗典禮系列揭開序幕。

今年的升旗典禮在中華公所的領導下，各大社團：台灣同鄉聯誼會、客家會、林西河堂、美南台灣旅館公會、中山學術研究會、廣東同鄉會、同源會、僑聯總會、三民主義大同盟和救國團之友等，都將以整齊的隊伍陸續遊行出場。

壓軸將由美南大專院校聯合校友會的各校會長掌旗、以及福爾摩沙青年文化大使協會志工青年的旗隊，隆重地迎接休士頓榮光會護旗隊進場，旗隊將高舉青天白日滿地紅國旗，在中、美國歌演唱完畢後，將中華民國國旗緩緩升起，迎接新的一年。

元旦升旗典禮後，中華公所在僑教中心的大禮堂，共同主席李迎霞特別安排了元旦茶會，提供精美的西點、休士頓經文處羅復文處長和僑教中心主任王盈蓉將頒發榮譽職的聘書和其他獎項，茶會也提供精彩的表演和抽獎活動。國泰銀行、美南銀行、金城銀行和恆豐銀行均提供了精美禮品，將給參加典禮的僑胞們帶來回新年的好運道，頭獎是實用的微波爐。

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