德州人口3000萬 全國增幅最大

德州現在擁有3000萬人口。(Texas.gov)

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）22日公布新的數據顯示，經過多年來，來自美國其他州移民 推動下，德州 人口穩定成長。截至7月1日，該州人口跨越另一個門檻，如今已擁有3002萬9572人，也是繼加州 外，全美另一個人口達到3000萬的州。

德州論壇報報導，幾十年來，德州人口一直上升，也伴隨著人口結構變化，隨著有色人種增長，德州從政治到課堂也都有了改變。

自2021年7月以來，德州人口增加47萬708人，是全國增幅最大的州。該州也經常占據人口普查局年度人口更新最多的州。該州約一半的人口增長，來自國內其他州淨移民，另一半則來自他國移民和自然增長，即出生和死亡人口間的差異。

該州人口增長來源每年均有波動。根據人口普查局2010年至2019年估計顯示，德州基於自然增長和淨移民（包括國內與國際）在過去十年中持平。

此外，今年早些時候，人口普查局另一項估計，顯示西裔居民比例可能超越了白人居民。然截至2021年7月的官方人口估計顯示，西裔和非西裔的白人人口規模幾乎持平。

儘管德州人口不斷增加，但仍遠遠落後於加州。加州自1960年代初以來，一直是全美人口最多的州。最新估計顯示，該州人口為3902萬9342人。

但加州人口增長近期也受到阻礙，近年來該州人口不斷移至他州，雖然擁有大量來自國外移民，但今年估計顯示，該州人口流失至他州後，減少11萬3649人。

事實上，僅在過去兩年，加州便失去近50萬居民，部分原因是加州的高房價、生活品質與交通等挑戰。